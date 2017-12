Recyclinghöfe in Altmühlfranken öffnen samstags länger

Kreisverwaltung reagiert mit Änderung auf die Kritik - vor 38 Minuten

WEISSENBURG - Die Recyclinghöfe in Weißenburg und in Gunzenhausen haben ab dem neuen Jahr samstags bis um 14 Uhr geöffnet. Das gilt auch für die Wertstoffhöfe in Treuchtlingen und Pleinfeld. Die Kreisverwaltung erhofft sich durch die Ausweitung eine Entzerrung der Stoßzeiten.

Soll zukünftig verhindert werden: Stoßzeiten, wie bei unserem Bild, sollen durch die geänderten Öffnungszeiten entspannt werden. Foto: Landratsamt



Denn der Samstag ist seit Jahren der Haupttag am Recyclinghof. Es gab Staus, Wartezeiten und so mancherlei Aggression, die da zusammen mit Sperrmüll und Bauschutt in der Adolph-Kolping-Straße in Weißenburg abgeladen wurde. In Gunzenhausen ist das von Frühjahr bis Herbst nicht viel anders.

Im Mai hatte das Landratsamt noch in einer etwas verzweifelt wirkenden Pressemitteilung appelliert, die Bürger mögen die Ergebnisse ihrer Ausräumaktionen von Keller, Dachboden und Garage doch gerne auch an den anderen Tagen zum Recyclinghof bringen. Im Nachgang der Veröffentlichung meldeten sich etliche Tagblatt-Leser zu Wort. Sie kritisierten die bisherigen Öffnungszeiten als bürgerunfreundlich. Wer zur Arbeit gehe, dem bleibe in den meisten Fällen nur das Wochenende für seine Räumaktionen. Logisch, dass man die Sachen dann auch möglichst schnell loswerden will. Doch um 12 Uhr war bislang samstags das Recyclinghof-Tor zu. Landrat Gerhard Wägemann kündigte daraufhin an, Veränderungen prüfen zu lassen, wies aber auch schon darauf hin, dass er kein zusätzliches Personal einstellen wolle. Das Ergebnis der Überprüfung greift nun zum Jahreswechsel.

Die Kreisverwaltung hofft, dass mit den zusätzlichen zwei Stunden bis

14 Uhr am Samstag eine Entzerrung erreicht werden kann. In einer Pressemitteilung spricht die Kreisverwaltung von einem Verlängern der Öffnungszeiten, faktisch ist es eher ein Verschieben. Denn den verlängerten Samstag erkauft man sich mit einem verkürzten Donnerstag. Am Donnerstag ist künftig nicht mehr von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, sondern von 8.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Somit kann man seine Waren auch in der Mittagspause abliefern.

Dienstag, Mittwoch und Freitag bleibt es auch künftig bei 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Macht unterm Strich ein Plus von einer Stunde pro Woche, die die beiden Recyclinghöfe in Weißenburg und Gunzenhausen künftig länger geöffnet haben. Bei der Festlegung der neuen Zeiten wurden die Belange der Beschäftigten sowie die Wirtschaftlichkeit der Recyclinghöfe berücksichtigt, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

„Mit der Änderung der Öffnungszeiten reagieren wir auf die Interessen der Kundinnen und Kunden und hoffen, dass die Menschen in Altmühlfranken auch weiterhin ihre Abfälle sorgfältig entsorgen“, wird Landrat Wägemann in der Pressemitteilung zitiert. Die Kreisverwaltung weist zudem darauf hin, dass jeder selbst etwas für den zügigen Ablauf tun kann, „indem er die Abfälle bereits grob vorsortiert im Kofferraum oder Hänger anliefert“.

Montags bleiben die Recyclinghöfe auch in Zukunft geschlossen. Hintergrund ist, dass an diesem Tag die Großcontainer für Sperrmüll, Kartonagen, Holz und Schrott geleert werden. Schließlich sind die nach dem Samstagsandrang gut voll. Die Leerung kann nicht im laufenden Betrieb erfolgen.

Die Änderung der Öffnungszeiten betrifft neben den Recyclinghöfen auch die beiden Wertstoffhöfe in Treuchtlingen und Pleinfeld, da diese vom Recyclinghofpersonal aus Weißenburg und Gunzenhausen betreut werden.

Die neuen Öffnungszeiten

Recyclinghöfe Weißenburg und Gunzenhausen

• Dienstag, Mittwoch, Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr

• Donnerstag: 8.30 bis 13.30 Uhr

• Samstag: 9.00 bis 14.00 Uhr

Wertstoffhof Pleinfeld

• Dienstag: 13.30 bis 17.00 Uhr

• Donnerstag: 8.00 bis 13.30 Uhr

• Samstag: 8.30 bis 14.00 Uhr

Wertstoffhof Treuchtlingen

• Mittwoch, Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr

• Samstag: 9.00 bis 14.00 Uhr

Robert Maurer