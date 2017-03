Reinhard Schwirzer feiert 70. Geburtstag

WEISSENBURG - Seinen 70. Geburtstag feiert am heutigen Dienstag Reinhard Schwirzer. Er hat rund ein Vierteljahrhundert als Oberbürgermeister Weißenburg geprägt. Vor knapp neun Jahren schied er aus dem Amt, nachdem er nach vier Wahlperioden nicht mehr kandidiert hatte.

Reinhard Schwirzer wird heute 70. Foto: Archiv



Mittlerweile ist es ruhig um ihn geworden. Öffentliche Auftritte Schwirzers sind selten. Er wäre beispielsweise auch zur Wiedereröffnung des Weißenburger Römermuseums am Freitag eingeladen gewesen, doch er ist in dieser Woche verreist. Lediglich bei Vorträgen beim Historischen Stammtisch tritt der profunde Kenner der Weißenburger NS-Geschichte hin und wieder öffentlich in Erscheinung Aus der Stadtpolitik hält er sich seit seinem Rückzug aus dem Amt des OB ganz heraus.

24 Jahre war er Chef im Rathaus – von 1984 bis 2008. Alle Vorgänger hatten es auf maximal zwei Wahlperioden gebracht. Dabei hatte der gelernte Jurist nie gezielt auf eine politische Karriere hingearbeitet. Sein Verhältnis zur CSU, für die er antrat, war auch nicht immer ungetrübt. Kurz nach dem Wechsel in den Ruhestand trat er aus der Union aus.

Politisch geprägt hat ihn die Studentenbewegung. Schwirzer hatte ab 1968 Jura und Politikwissenschaften in Freiburg studiert. 1976 kehrte er nach Weißenburg zurück und übernahm die Anwaltskanzlei seines Vaters. 1978 wurde er in den Stadtrat gewählt.

Es folgte der CSU-Ortsvorsitz, und dennoch dachte keiner daran, dass Schwirzer 1984 um das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren wird, denn Franz Mödl stand als Bewerber der Christsozialen fest. Doch der sprang überraschend ab – und Schwirzer ein. Im ersten Wahlgang fehlte ihm gegen Helmut Erhardt (SPD) und Gustav Mödl (FDP) nur eine Stimme. Die Stichwahl gewann der damals 37-Jährige aber eindeutig. Auch bei den OB-Wahlen 1990, 1996 und 2002 hielt er seine Herausforderer klar auf Distanz.

Als OB setzte er den konsequenten Schuldenabbau, der seit 1980 betrieben wurde, entschlossen fort. Trotzdem wurde in Weißenburg aber kräftig investiert. Das Feuerwehrhaus und ein neues Schulgebäude samt Sporthalle in Emetzheim wurden gebaut, die Stadtbibliothek modernisiert, das alte Hallenbad zur Mogetissa-Therme erweitert und das bis heute gebührenfreie Parkhaus sowie der Seeweiher-Parkplatz geschaffen. Nicht zu vergessen sind die Sanierungen zahlreicher öffentlicher Gebäude, allen voran des Gotischen Rathauses und des Wildbadsaals.

Große Verdienste hat sich Schwirzer um die Wülzburg erworben, für die er nach langem Ringen zu­sammen mit weiteren Mitstreitern ein erstes Fünfjahressanierungsprogramm erreichte. Ein wichtiger Meilenstein für die Stadt war ferner der Bau des Neuen Rathauses. Damit wurde die auf viele Dienststellen verteilte Stadtverwaltung zusammengeführt.

Reinhard Schwirzer trieb die Stadtentwicklung Richtung Westen voran, ließ das Gewerbegebiet West anlegen, in dem sich mittlerweile unter anderem der Kunststoffcampus Bayern und damit ein Hochschulstandort findet und dem bereits das Gewerbegebiet West II folgte. Und er brachte die Westtangente auf die Tagesordnung.

Systematisch saniert wurden die Altstadtstraßen. Darüber hinaus wurden die Stadtverwaltung, die Stadtgärtnerei, der Bauhof und das Abwassersystem auf Vordermann gebracht und Wohngebiete ausgewiesen. Und auch im kulturellen Bereich stieß Schwirzer – vor allem beim Römerkulturtourismus – einiges an, beispielsweise das zentrale Bayerische Limes-Informations­zentrum. Überhaupt wirkte er kräftig bei der Erhebung des Limes zum Weltkulturerbe als stellvertretender Vorsitzender des Vereins Deutsche Limes-Straße, den er 1995 mitgegründet hatte, mit.

Von 1984 bis 2008 gehörte Reinhard Schwirzer auch dem Kreistag an. 2003 übernahm er dort für drei Jahre die Führung der CSU-Fraktion.

Bei all diesem Engagement bleiben Ehrungen nicht aus. Genannt seien hier das Bundesverdienstkreuz am Bande (1998), die Kommunale Verdienstmedaille in Silber, 2006 vom damaligen Innenminister Gün­ther Beckstein überreicht, und die Bayerische Sparkassenmedaille in Gold, die Schwirzer im Dezember 2007 erhielt. Bleibende Verdienste hatte er sich um die Vereinigten Sparkassen Weißenburg und nach deren Fusion mit der Sparkasse Roth-Schwabach um die neue Sparkasse Mittelfranken-Süd erworben.

Jetzt im Ruhestand macht der verheiratete Vater zweier Söhne das, wozu ihm das Oberbürgermeisteramt nur wenig Zeit ließ: Er reist und beschäftigt sich intensiv mit Geschichtsthemen.

