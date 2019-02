Reitsportler ermitteln wieder ihre Kreismeister

Sechs Turniere kommen in die Wertung – Auftakt am 16. März mit dem Hallenturnier der PSG Ellingen - vor 25 Minuten

WEISSENBURG - Das Frühjahr rückt näher und somit auch die Turniersaison für die Reiterinnen und Reiter in der Region. In diesem Jahr wird zum siebten Mal in Folge eine Kreismeisterschaft in Altmühlfranken ausgetragen.

Los gehts: Mit dem Hallenturnier der PSG Ellingen am 16. März startet auch die Kreismeisterschaft in Altmühlfranken. Die Reitsportler können bei sechs Turnieren in der Region Punkte sammeln. © Archivfoto Rainer Heubeck



Unter der Schirmherrschaft von Landrat Gerhard Wägemann wird an insgesamt sechs Turnieren in Ellingen, Treuchtlingen, Gunzenhausen, Weißenburg und Oberhochstatt um die Punk­te für den Altmühlfranken-Cup geritten. Die Reiterinnen und Reiter messen sich in den Disziplinen Dressur und Springen auf E-, A- und L-Niveau miteinander. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder aus Reitver­einen des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen.

Das Organisationsteam um Maya Huber und Claudia Wagner hat bereits erste Anmeldungen erhalten. „Wir freuen uns besonders, dass auch der Reit- und Fahrverein Gunzenhausen wieder mit einem Wertungsturnier da­bei ist. Nun hoffen wir noch auf eine rege Teilnehmerzahl“, erklären die beiden Organisatorinnen.

Abschluss in Oberhochstatt

Während des Reiterfests in Oberhochstatt werden die letzten Wertungsprüfungen der laufenden Saison geritten. Landkreischef Wägemann wird dann die Kreismeister der jeweiligen Tour ehren und die Pokale übergeben. Die Sieger erhalten einen vom Schirmherrn gestifteten Wanderpokal. Weitere tolle Preise warten auf die Teilnehmer dank der Unterstützung durch Reitsport Roth.

Und schon bald geht es los: Das erste Mal wird am Hallenturnier der Pferdesportgemeinschaft Ellingen am Samstag, 16. März, um Punkte geritten. Meldeschluss für diesen Wettbewerb ist am kommenden Montag, 18. Februar. Weitere Informationen, Ausschreibungen und die Anmeldung finden sich im Internet unter den Adressen www.reitverein-weissenburg.de, www.psg-ellingen.com und www.reitverein-treuchtlingen.de.