Renitenter Skifahrer fliegt aus Reisebus

28-Jähriger aus Pleinfeld hatte beim Ausflug kräftig dem Alkohol zugesprochen - vor 2 Stunden

HOLZKIRCHEN/PLEINFELD - Bei einem Skiausflug in die Berge hat ein 28-jähriger Pleinfelder am Wochenende zu kräftig dem Alkohol zugesprochen. Weil er bei der Rückfahrt im Reisebus pöbelte, setzte ihn seine Reisegruppe in Holzkirchen kurzerhand vor die Tür und fuhr ohne ihn nach Hause, wie der "Münchner Merkur" und die "Holzkirchener Stimme" in ihren jeweiligen Online-Ausgaben berichten.

Der Pleinfelder hatte den Berichten zufolge seinen Skitag am Samstag vor allem dazu genutzt, um kräftig einen über den Durst zu trinken. Auf der Rückfahrt stänkerte der junge Mann dann angeblich sowohl gegen den Reiseleiter und als auch gegen den Busfahrer. In der Folge kam es dann zu Streitigkeiten.

Laut Pressemitteilung der Autobahnpolizei sei dem Reiseleiter irgendwann dann der Kragen geplatzt und der Fahrer stoppte gegen 22.15 Uhr seinen Bus an der Rastanlage in Holzkirchen und rief die Polizei. Busfahrer und Reiseleiter erklärten gegenüber den Beamten, dass sie den randalierenden Mann unter diesen Umständen nicht mehr transportieren wollten.

Der Skitag endete für den pöbelnden Skifahrer deshalb nicht zu Hause, sondern in Holzkirchen. Seine Familie musste extra anreisen, um ihn wieder nach Pleinfeld zu bringen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Markus Steiner