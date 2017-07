Rettungsfristen sind im Landkreis nicht immer einzuhalten

WEISSENBURG - In Notfällen kommt der Rettungsdienst in Weißenburg-Gunzenhausen nicht immer innerhalb der offiziellen Hilfsfrist. Eigentlich sollten die Einsatzkräfte binnen zwölf Minuten vor Ort sein, doch speziell auf dem Jura, aber auch in Absberg wird diese Zeitspanne oft nicht eingehalten. Das zeigen Zahlen, die das Bayerische Innenministerium nun auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Dr. Peter Bauer (Freie Wähler) veröffentlicht hat. Eine schnelle Verbesserung ist nicht in Sicht.

In Notfällen nicht immer schnell zu erreichen: Vor allem auf dem Hahnenkamm, dem Jura und im nördlichen Seenland brauchen die Retter mitunter einige Minuten länger, um den Einsatzort zu erreichen. © WT-Grafik: Ronja Walter



Bauer kritisiert, dass man sich bei einem derart heiklen Thema wie der Rettungsfrist, nicht auf Durchschnittswerte verlassen dürfe. Es müsse vielmehr auf jeden Einzelfall geachtet werden. „Jede Minute zählt“, bekräftigt er. Da stimmt ihm Rainer Braun, Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes Südfranken, auf ganzer Linie zu. „Natürlich ist ein Einzelschicksal immer bedauerlich. Mir wäre es am liebsten, wenn wir in jeder Gemeinde 100 Prozent gewährleisten könnten.“

In Nennslingen, Bergen und Raitenbuch sowie in Absberg brauchen die Sanitäter im Schnitt mehr als zwölf Minuten, um vor Ort zu sein. Und auch in weiteren neun Kommunen wird die Hilfsfrist von zwölf Minuten nicht immer eingehalten. Doch eine echte gesetzliche Vorgabe ist diese Hilfsfrist ohnehin nicht. Im Gesetzestext taucht der Begriff nicht auf. Das Bayerische Innenministerium hat 2009 das Institut für Notfallmedizin damit beauftragt, die Hilfsfristen zu prüfen und zu bewerten. Das Ergebnis lässt sich vereinfacht so zusammenfassen: Es handelt sich eher um eine politische Planungsgröße zur Bemessung der Dichte der Rettungswachen, die sich im Laufe der Jahre etabliert hat und nicht um eine medizinisch begründbare Vorgabe.

Unabhängig von solchen Definitionsfragen, gilt die Häufigkeit, wie oft die Frist eingehalten wird als Orientierungsgröße. Mindestens 80 Prozent ist gut, weniger nicht. Doch genau hier hapert es in Weißenburg-Gunzenhausen. Neben den vier Orten, in denen die zwölf Minuten im Schnitt immer überschritten werden, kommt der Rettungswagen in neun Gemeinden zumindest in mehr als 20 Prozent der Fälle erst mit Verspätung.

Vor allem bei zeitkritischen Notfällen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen wird das zum lebensbedrohlichen Problem, weiß auch das Innenministerium. Dass die Staatsregierung trotz dieser Defizite nicht bei der Vorhaltung der Rettungsmittel nachrüs­ten will, findet Landtagsabgeordneter Bauer „unverantwortlich“. Der Freie Wähler verweist auf das Beispiel Nennslingen, wo 2016 von 58 Notfällen 41 nicht in der Zwölf-Minuten-Frist erreicht wurden. Peter Bauer: „Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gibt es viele Bereiche, die schlecht versorgt sind.“

Problematische Topografie

„Die Hilfsfristverletzungen sind formell zutreffend“, bestätigt auch Rainer Braun vom BRK. „Grundsätzlich hat Dr. Bauer recht.“ Doch entscheidend ist eben nicht die einzelne Gemeinde. Entscheidend ist der sogenannte Wachbereich auf den sich, seit einer Änderung der Ausführungsbestimmungen vor einigen Jahren, die Orientierungsgröße bezieht. Im Landkreis sind diese Wachbereiche Weißenburg, Gunzenhausen und Treuchtlingen. Solange innerhalb eines Bereichs die Orientierungsgröße über 80 Prozent liegt, gibt es gesetzlich kein Problem.

Das ist laut Rainer Braun der Fall. Da kann es dann eben auch sein, dass in entlegenen Ortschaften die Quote nur bei 50 Prozent liegt. Zynisch könnte man auch sagen: Wer in Bechthal wohnt, sollte besser keine Herzprobleme haben.

Dr. Peter Bauer fordert die Staatsregierung nochmals auf, nach Auswertung der Ergebnisse, die Zeichen zu erkennen und mehr finanzielle Mittel bereitzustellen. Die Analysen der letzten Jahre zeigten vor allem, dass am Hahnenkamm sowie auf dem Jura regelmäßig länger gebraucht wird als erlaubt. Das sieht auch BRK-Geschäftsführer Braun so: „Dort haben wir ein Problem, aber das liegt vor allem an der Topografie.“ Auch mehr Einsatzfahrzeuge würden somit nicht automatisch eine schnellere Versorgung im Notfall gewährleisten.

Aber natürlich ist die grundsätzliche Frage, wie viel man bereit ist für den Rettungsdienst auszugeben. Auf Nachfrage von Peter Bauer erläuterte das Innenministerium, dass eine Ausweitung der rettungsdienstlichen Leis­tungen im Aufgabengebiet des örtlichen Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) liegt.

Der ZRF Mittelfranken-Süd, der für die Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen und Roth sowie für die Stadt Schwabach zuständig ist, hat bislang keine weiteren Mittel beantragt. Somit wird es in nächster Zeit bei den Rettungswachen in Weißenburg, Gunzenhausen und Treucht-

lingen, welche durchgängig besetzt sind, und den teilzeitbesetzten Stellplätzen in Pleinfeld und Solnhofen bleiben.

Daran könnte sich erst mit dem nächsten Trust-Gutachten etwas ändern. Die Trend- und Strukturanalyse des bayerischen Rettungsdienstes wird regelmäßig bayernweit fortgeschrieben, um gegebenenfalls Handlungsbedarf aufzuzeigen. Altmühlfranken ist 2018 wieder auf dem Prüfstand. Welche Auswirkungen könnten die Hilfsfrist-Überschreitungen dann haben? „Ich rechne mit einer Aufstockung der Krankentransporte, sodass Rettungswägen entlastet werden“, sagt Rainer Braun. Das brächte eine Entlastung bei der sogenannten Duplizität von Notfällen.

Falls zwei oder mehr Notfälle gleichzeitig auftreten, hätte man mit dieser Lösung mehr Rettungswägen zur Verfügung, weil diese nicht für Krankentransporte genutzt werden.

Nico Kögel