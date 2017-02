Der 50. Mischelbacher Faschingszug hat wahre Menschenmassen in den kleinen Pleinfelder Ortsteil gelockt. Sie erlebten 22 Fußgruppen, die lokale Ereignisse wie die „Pension zu Olgas Kreis-Verkehr“ genauso auf die närrische Schippe nahmen wie Doping bei Olympia in Russland. Mit dabei waren auch drei Blaskapellen. Und in einem Wagen fuhren alle jene mit, die schon vor 50 Jahren beim ersten Faschingszug dabei waren.