Egal ob in Ellingen, Stadelhofen, Pleinfeld oder Solnhofen: Überall waren die Mädchen und Buben mit Feuereifer dabei und zogen als Sternsinger verkleidet von Haus zu Haus, um Spenden für die Mission zu sammeln.

Ein weiterer Basketball-Festabend in Treuchtlingen: Mit dem 70:65-Sieg im Topspiel gegen den BBC Coburg holten sich die VfL-Baskets die Halbzeitmeisterschaft in der 1. Regionalliga Südost und feierten mit ihren Fans. Zwei Tage später verteidigten Schmoll, Eisenberger und Co. die Tabellenspitze mit einem Sieg bei der Bayreuther Bundesliga-Reserve.