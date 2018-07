Rockin’ all over the World

Status Quo ist der Stargast bei Lieder am See - vor 52 Minuten

ENDERNDORF - Der Rockolymp zieht diesen Sommer wieder für einen Tag an den Brombachsee. Mit dabei als Headliner Status Quo. Aber hoppla? Haben die nicht erst vor zwei Jahren mit „The last night of the electrics“ ihren Abschied von der großen Musikbühne gefeiert? Ja, aber jetzt sind sie zurück. Mit zwei Neuen, aber den alten bekannten rockigen Liedern wie „What ever you want“ und „In the army now“.

Status Quo ist der Stargast bei Lieder am See © Ross Woodhall



Status Quo ist der Stargast bei Lieder am See Foto: Ross Woodhall



Das Festival Lieder am See findet diesen August bereits zum achten Mal statt. Auch weiterhin gelingt es den Veranstaltern aber, richtige Rockikonen an „Land des Brombachsees“ zu ziehen. Ein echter Genesis-Teil wird am Strand von Enderndorf zu finden sein. Ray Wilson, der Ex-Sänger von Genesis, präsentiert die größten Hits der Bandgeschichte und seiner Solokarriere.

Mit Gipsy Kings & Chico, die allein in den Jahren 1989/1990 Gold- und Platinauszeichnungen in 15 Ländern erhielten, wird auch leidenschaftlicher Flamenco die Besucher zum Tanzen verführen. Die drei Brüder und ihr Cousin Chico spielen außerdem Lieder aus ihrem neuen Album.

Die Münchner Spider Murphy Gang überzeugt auch heute noch mit ihrer Rock-‘n‘-Roll-Musik und wird sicher nicht nur mit ihrem Nummer-eins-Hit um Rosis Sperrbezirk mitreißen. Ebenso rockig, aber wiederum auf Englisch, geht es auch bei Wishbone Ash zu. Die Band gilt als eine der ersten Bands mit zwei Leadgitarristen. Und auch die Bands Human Touch und The Strayin‘ Sparrows versprechen sommerliche Gute-Laune-Musik und Old-time-Rock-‘n‘-Roll direkt an den Wassern des Sees.

Samstag, 4. August, Strandbad, Enderndorf

Hanna Greta Schmidt Carpe diem