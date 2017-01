Rothenburg als Vorbild für Weißenburg?

WEISSENBURG - Für den Bau einer Vierfachsporthalle mit Mehrzwecknutzung in Weißenburg liegt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch. Oberbürgermeister Jürgen Schröppel, der erst vor wenigen Wochen ein Ratsbe­gehren zu dem Thema angeregt hat, hat den Sporthallenbau in Rothenburg ob der Tauber beim Neujahrsempfang als Vorbild ins Spiel gebracht.

Einhellige Zufriedenheit: In Rothenburg ist die Kritik an der neuen Mehrzweckhalle (unser Bild) weitgehend verstummt. Der Sieben-Millionen-Euro-Bau wird am Freitag eingeweiht. Foto: TSV 2000 Rothenburg



Der OB hatte sich diesen Punkt bis zum Schluss seiner Neujahrsrede aufgehoben. Wenige Tage nach dem Vorschlag zum Ratsbegehren hatte Weißenburgs Rechtsdirektor Heiko Stefke zufällig von seinem Kollegen in Rothenburg erfahren, dass dort eine Dreifachsporthalle mit Mehrzweck­nutzung fertiggestellt wird. „Nachdem diese Halle im Verhältnis zu unseren Planungen sehr kostengünstig gebaut worden ist, habe ich diese zwischenzeitlich mit meinen Mitarbeitern besichtigt“, berichtete der OB.

Allesamt seien sie zu dem Schluss gekommen, dass die Rothenburger Halle „zwar in Teilen spartanisch ausgestattet“ sei, aber all das beinhalte, „was von den Befürwortern der Mehrzwecknutzung für notwendig erachtet“ werde. Schröppel: „Dies aber zu ganz anderen finanziellen Bedingungen.“ Daher will der OB nun vor der Entscheidung über ein Ratsbegehren mit dem Stadtrat nach Rothenburg fahren, um die Halle zu besichtigen. „Wir vergeben uns nichts, wenn wir diesen letzten Versuch machen“, meinte Schröppel.

Ähnliche Voraussetzungen

Ähnlich wie in Weißenburg musste der Neubau in Rothenburg errichtet werden, weil ein Vorgängerbau marode war. Dort war der Altbau aber sogar gesperrt worden. Auch in Rothenburg gab es um den Neubau lange Diskussionen. Auch dort war das Projekt unter anderem wegen der Mehrzwecknutzung umstritten. Und auch dort gab es einen Bürgerentscheid, der letztlich zugunsten der Mehrzweck­halle ausging.

Allerdings ist die Dreifachhalle, die am kommenden Freitag, 13. Januar, nach gut anderthalb Jahren Bauzeit mit dem Neujahrsempfang der Stadt eingeweiht wird, wesentlich günstiger ausgefallen. Sie kostete knapp sieben Millionen Euro. Die Mehrzweckausstattung schlug mit rund 200000 Euro zu Buche. In dem Gebäude sind größere Veranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern möglich.

Im Keller gibt es einen Raum für Archivzwecke und einen für die Jugend. In einem Bereich neben dem Foyer sind außerdem öffentliche Toiletten untergebracht. Den Zugang regelt ein Drehkreuz, das nach Einwurf von 50 Cent den Weg zu den WC-Anlagen freigibt. Die einhellige Meinung in

Rothenburg lautet, trotz aller Kritik im Vorfeld: Die neue Halle ist rundum gelungen.

Freilich werden die Baukosten nicht eins zu eins nach Weißenburg übertragbar sein. Zum einen hat auch dort das Planungsbüro eine Preissteigerung von vier Prozent pro Jahr einkalkuliert. Zum anderen soll in Weißenburg bekanntlich eine Vierfachhalle entstehen. Dennoch bestehen wohl berechtigte Hoffnungen, eine Mehrzweckhalle für unter zehn Millionen Euro bekommen zu können.

Nach derzeitigem Stand der Planungen des Eichstätter Büros Diezinger Architekten, das den Weißenburger Bau plant, würde eine reine Sporthalle 8,16 Millionen Euro kosten, eine solche mit Mehrzwecknutzungsmöglichkeit 12,56 Millionen Euro. Sprich die Stadt müsste 4,4 Millionen Euro für die Sonderausstattung mehr berappen. Die Kosten für die reine Sporthalle teilen sich im Übrigen die Stadt und der Landkreis etwa im Verhältnis 3:1, denn dem Kreis mangelt

es an Hallenkapazitäten, die mit dem Neubau geschaffen werden sollen.

Sollte der Stadtrat nach der Besichtigung der Rothenburger Halle sich auf einen ähnlichen Bau verständigen, wäre das Ratsbegehren zur Vierfachsporthalle hinfällig. Dieses würde in ein Bürgerbegehren münden, bei dem die Weißenburger darüber abstimmen würden, ob die Halle mit einer Mehrzwecknutzung ausgestattet werden soll oder nicht.

Jürgen Schröppel unterstrich beim Neujahrsempfang noch einmal, dass er „mit der Mehrheit des Stadtrats die Mehrzwecknutzung nach wie vor für richtig“ hält. Der OB: „Ich stelle aber auch fest, dass die Diskussionen über die Sinnhaftigkeit der Sport- und Mehrzweckhalle ungeachtet der ge-

fallenen Entscheidungen weitergehen.“

Es störe und lähme immer wieder die Haushaltsdebatten, weil im Stadt­rat versucht werde, „das Thema für politische Manöver zu instrumentalisieren“. Deshalb sei es an der Zeit, die Bürger „als Souverän zur Abstimmung“ zu rufen. „Das ist nichts Ehrenrühriges, sondern gelebte Demokratie“, meinte das Stadtoberhaupt.

Seit Jahren ein Streitthema

Er selbst werde ungeachtet seiner eigenen Meinung „bei dem Thema je­des Ergebnis akzeptieren und umsetzen“, und er hoffe, dass andere genauso verfahren, „wenn beim Bürgerentscheid nicht das rauskommt, was sie möglicherweise erwarten“. In der Kommunalpolitik dürfe es nicht da­rum gehen, jenen, die eine andere Auffassung hätten, „möglichst viele Abstimmungsniederlagen beizubringen“. Der OB: „Es geht vielmehr darum, die Zukunft der Stadt vorausschauend und weitsichtig zu gestalten, ohne da­bei die Entwicklung der Stadt nachhaltig zu belasten.“

Seit Jahren gibt es im Stadtrat Zwist um den Bau der Vierfachhalle, die die marode Turnhalle am See­weiher ersetzen soll. Aus verschiedenen Gründen wurde das Projekt auch schon verschoben. Hauptstreitpunkt ist die Mehrzwecknutzung. Eine knappe Mehrheit aus SPD, Freien Wählern, FDP und der Linken sowie CSU-Stadträtin Anita Dollinger ist dafür. Der Rest der Unionsfraktion und die Grünen sind dagegen.

Lange Zeit hieß es, die Halle sei inklusive Mehrzwecknutzung für rund zehn Millionen Euro zu bekommen. Vor rund anderthalb Jahren legte das Büro Diezinger Architekten dann die erste belastbare Kostenberechnung vor, die eine Preissteigerung um 25 Prozent gegenüber den vorausgegangenen Schätzungen ergab.

