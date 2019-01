Der Pleinfelder Hueber-Silvesterlauf ist ein echter Renner. Das hat auch die elfte Auflage am Montag bewiesen. Fast 420 Läuferinnen und Läufer kamen, um die diversen Strecken mit Start und Ziel an der Brombachhalle in Angriff zu nehmen. Das bedeutete ein weiteres Plus gegenüber dem Vorjahr (402) und einen neuen Teilnehmerrekord. Das Team von Arriba Göppersdorf um Hauptorganisator und Vereins­chef Paul Kerczynski und dessen Familie leistete ganze Arbeit und sorgte als Veranstalter für einen rundum gelungenen Jahresendspurt der Laufszene.