Das neue Jahr hat in Weißenburg einen ziemlich vorbildlichen Start hingelegt. Die Polizei meldete einen ruhigen Jahreswechsel und verzeichnete nur zwei kleinere Vandalismusvorfälle. Damit dürfte es sich um einen der ruhigeren Jahreswechsel in diesem jungen Jahrtausend gehandelt haben. Und dank ausnehmend fleißigen Stadtarbeitern wohl auch um einen der saubersten. Bereits gegen 9 Uhr morgens zeigten sich Marktplatz und Luitpoldstraße fast besenrein.

Am Ende krönte sich der Gastgeber zum Sieger: Der TSV 1860 Weißenburg bezwang den bis dahin überragend spielenden FV Dittenheim mit 3:1 und gewann damit die dritte Auflage des Claus-Wagner-Cups. Bei dem Benefiz-Turnier wurden die 800 Euro Zuschauereinnahmen an den Verein „ZNM – Zusammen stark!“ gespendet.

„We love to entertain you!“ heißt der bekannte Werbe-Slogan eines deutschen Privatsenders, der nur für Hochkultur bekannt ist. Das ist aber auch gar nicht die Absicht des Boulevardsenders, der vor allem eines will: Unterhalten. Was das jetzt mit der Premiere des Theaterstücks „Bunga, Bunga Frankonia“ zu tun hat, das die „Sandhosn“ am Freitag, Samstag und Sonntag uraufgeführt haben? Jede Menge! Denn auch die „Bleinfelder Dheadergrubb’m“ will vor allem eines: Unterhalten. Das ist ihr mit dem von Rainer Braun adaptierten Stück bestens gelungen. Alle sieben Aufführungen in der Pleinfelder Grundschulturnhalle sind komplett ausverkauft.