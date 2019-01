Runder Tisch für Weißenburger Einzelhandel

WEISSENBURG - Zu einem runden Tisch zur Situation des Weißenburger Einzelhandels will Oberbürgermeister Jürgen Schröppel in Kürze einladen. Dies kündigte er beim Neujahrsempfang an.

Schön, aber gerne mal leer: So mancher Einzelhändler in der Weißenburger Altstadt klagt über eine sinkende Kundenfrequenz. © Robert Renner



Schröppel hatte unter den Gästen den neuen Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Manfred Kroh, begrüßt und gesagt: „Auch wir in Weißenburg müssen uns den Umbrüchen im Einzelhandel, die durch Amazon, Zalando und wie sei alle heißen ausgelöst werden, stellen.“ Der Bericht im Weißenburger Tagblatt über die Schließung der Weltbild-Filiale spräche Bände.

An dem runden Tisch soll „mit verschiedenen Betroffenen ausgelotet“ werden, „wie wir uns gemeinsam im Interesse unserer Innenstadt dagegen wappnen können“, sagte der OB. Denn es sei „im Interesse unserer Stadt, von uns allen also, dass wir Weißenburg als attraktiven und lebendigen Einkaufsstandort vor allem auch in der Altstadt erhalten und fördern“.

Das Stadtoberhaupt appellierte an alle Bürger: „Stärken Sie die Geschäfte vor Ort, indem Sie Ihr Geld in Weißenburg ausgeben. Nicht aus einem Sozialhilfegedanken heraus, sondern weil die meisten unserer Einzelhändler einen hervorragenden Job machen.“ Sei ein Geschäft erst einmal geschlossen, erfordere es „größte Mühe, wieder für gleichwertigen Ersatz zu sorgen“.

Aber auch die Einzelhändler werden ihren Beitrag leisten und neue Konzepte entwickeln müssen, ist der OB überzeugt. Die Stadt allein könne es nicht richten. Seine Mitarbeiter im Rathaus, die Stadträte und er persönlich würden sie dabei aber „unterstützen, wo immer es geht“, versicherte Schröppel.

Waren noch vor zehn Jahren die Märkte auf der grünen Wiese die große Konkurrenz für die innerstädtischen Einzelhändler, hat sich die Situation grundlegend gewandelt. Selbst Elektrofachmärkte und -discounter geraten angesichts der schier übermächtigen Internetkonkurrenz in Schieflagen. Und hier in Weißenburg klagen Innenstadteinzelhändler seit Längerem über eine stetig geringer werdende Kundenfrequenz und deutliche Umsatzrückgänge. Mancher von ihnen prognostiziert für die nächsten fünf Jahre ein Laden-Sterben. Das permanente Einkaufen bei Amazon und Co. habe außerdem zur Folge, dass es irgendwann auch mit der schönen Innenstadt vorbei sei. Denn wenn die Eigentümer ihre zumeist denkmalgeschützten Häuser nicht mehr an Händler vermieten oder als Ladenbesitzer selbst nutzen könnten, werde es eben auch mit dem Gebäudeunterhalt schwierig.

Logo als Grundlage

Wichtig ist gerade im Zusammenhang mit dem Einzelhandel auch das Thema Stadtmarketing. Hier bedarf es in Weißenburg aber noch einiger Anstrengungen. Nicht zuletzt auch in Sachen Stadtlogo, denn das ist eine der Grundlagen für ein gelungenes Marketing. Auch wenn viele Bürger und mancher Mandatsträger das Thema eher als unwichtig einstufen, Fachleute sehen dies anders.

Auch OB Schröppel hatte die Thematik in seiner Neujahrsrede eher ironisch als „das schwergewichtigste Problem der Weißenburger Kommunalpolitik“ abgetan. Doch hat er wenigstens „die Hoffnung noch nicht aufgegeben“, dass eines gefunden

werden kann. Er versprach, an dem Thema dranzubleiben.

