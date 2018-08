Saisonabschluss im Bergwaldtheater

WEISSENBURG - Drei Bands und viereinhalb Stunden Livemusik: Der Abschluss der diesjährigen Bergwaldtheatersaison ließ sich nicht lumpen. Die gut 2 500 Gäste kamen voll auf ihre Kosten und erlebten einen Abend, wie er besser nicht sein kann. Zumindest musikalisch. Denn organisatorisch ist auch nach dieser Saison noch Luft nach oben.

Die sieben Vollblutmusiker von „LaBrassBanda“ bewiesen bei der letzten Veranstaltung im Bergwaldtheater in dieser Saison, dass moderne Blasmusik inzwischen viele Fans hat und auch absolut tanzbar ist. © Markus Steiner



Fangen wir also mal typisch fränkisch mit dem Meckern an: Wenn man weiß, dass schon 2 500 Karten im Vorverkauf über den Tresen gingen und die Wetterprognosen gigantisch sind, könnte man auf die Idee kommen, dass zwei Getränkestände im Bergwald­theater und einer vor dem Bergwaldtheater nicht ausreichen könnten. Das hatte zur Folge, dass man für ein Bier 45 Minuten in der Schlange stehen musste. An den Essensständen lief es auch nicht flüssiger, weshalb die

Hungrigen zum Handy griffen und die Pizzalieferdienste der Stadt anriefen, die prompt und zuverlässig ihre Ware hoch zum Wald fuhren.

Abgesehen von dieser nervigen Begleitmusik lief es vom ersten Ton an sehr geschmeidig. Die Grazer Vorband „Granada“ ließ sich mit einem Trommelwirbel ankündigen und legte mit ih­rem aktuellen Hit „I sogs da glei“ los, den es auch als Musikvideo gibt und der bestens geeignet ist, um von Anfang an gute Laune zu verbreiten. Der treibende Beat, die witzigen Texte („Pina Colada“ oder „Eh ok“) und der österreichische Schmäh kamen gut an und rollten für die kommenden Bands den roten Teppich aus.

Auf den hätten „Dicht & Ergreifend“ bequem hereinspazieren können, aber die niederbayerischen Wahlberliner schafften es anfangs nicht sofort, die Stimmung, die Granada angeheizt hatten, weiter am Brodeln zu halten. Trotz rappen, springen und scratchen und „richtig blöden Liedern“, die die Band auch im Reper­toire hat. Wie zum Beispiel „Bierfahrerbeifahrer“. Das Lied erzählt von dem französischen Hilfsarbeiter Fran­çois, der in der bayerischen Provinz eines Tages, als Andal sturzbetrunken ist, selbst ans Steuer darf, um den Bierengpass im Nachbardorf zu beseitigen. Die Stimmung ist dann richtig am Brodeln, als der 100-Kilo-Mann Fabian auf einer riesigen gelben Gummiente im Publikum Stagediving machen darf. Irgendwann tanzt das Publikum später dann noch Pogo, schwingt – teilweise nur noch im BH – weiße T-Shirts und geht beim letzten Lied, das Luggi mit der Tuba anstimmt – sogar kollektiv in die Hocke. Der Bayern-Rap, er funktioniert. Auch im Bergwaldtheater!

Immer noch alle barfuß

Nach einer knappen halben Stunde betrat „LaBrassBanda“ die Naturbühne. Logischerweise wie immer alle barfuß. „Aus Versehen habt ihr heit’ alles richtig gmacht!“, sagt Frontmann Stefan Dettl verschmitzt und meint wohl das tolle Wetter und die tolle Kulisse. Denen, die „nei“ sind im Publikum, erklärt er noch kurz im schönsten Chiemgauer Dialekt, was sie an diesem schönen Sommerabend erwarten dürfen. „Wir blasen nei in unsere Herndl wos geht.“

Gesagt, getan, die Band stimmt die rasante Polka „Autobahn“ an, bei der einige Mal das Tempolimit fast überschritten wird, steuert danach noch den automobilen Hit „VW-Jetta“ bei und kündigt mit dem „Bayerischen Techno“, bei dem es ordentlich „Bum-Zack-Bum-Zack“ macht, wie brutal es im Lauf des Abends noch werden wird. Das Ende des Songs ist fast ekstatisch, Stefan Hubers Tuba klingt fast wie ein Presslufthammer. Unglaublich, wie viel Energie die sieben bayerischen Buam auf die Bühne bringen.

Als neuere Lieder haben sie unter anderem „Around the World“ oder „Scheena Dog“ mitgebracht. Letzteres Lied hat nichts mit Hunden zu tun, sondern ein Lied, das im Polka-Rhythmus die Schönheit des Lebens besingt. Nach ihrem Cadillac-Song, der auf dem Album „Around the World“, das 2017 erschien, enthalten ist, kündigt Dettl an, dass sie jetzt ihr letztes Lied singen werden „Johnny“. Dessen Refrain lautet so: „I wui hoam, I wui hoam, lassts mi doch hoam, I wui hoam, I wui hoam, lassts mi doch hoam.“

Am Ende hat sich die Band um das Kraftwerk Stefan Dettl dann doch noch zum Bleiben entschieden und „Bauer Bauer“ gespielt, dem Publikum rappen beigebracht („diggerdiggerdiggarda“) und eine „Freestyle-Soulparty“ gefeiert. Nach Dettls Worten „die größte, die der Bergwald je gesehen hat“. Zum Runterkommen machen die Jungs mit dem Publikum noch ein paar Yoga-Übungen und stimmen noch ihren Hit „Inter Mailand“ an. „Bauwagen“ und „Alarm“ dürfen den denkwürdigen Abend beenden. Beides Lieder, die typisch für LaBrassBanda sind: lebenslustig, rhythmisch, energiegeladen und humorvoll.

Ein schöner Abend, der nicht besser hätte sein können, um die Bergwaldtheatersaison 2018 würdig zu beenden. Lediglich den Bierfahrer aus ihrem Lied hätten die Jungs noch mitbringen sollen. Der hätte die Lage vermutlich schnell im Griff gehabt, wie aus dem Lied „Alarm“ hervorgeht: „Da Bierfahrer bringt a paar Fassl no, bis an jeden an Tisch nei brackt.“

Markus Steiner