Am Mittwochabend befuhr ein 64-jähriger aus Gunzenhausen mit seinem Auto die Staatsstraße 2222 von Pleinfeld in Richtung Gunzenhausen. In Höhe Ramsberg geriet er mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto landete im Graben. Der Fahrer konnte seinen Pkw nicht mehr selbst verlassen und musste von der Feuerwehr Pleinfeld befreit werden. Er wurde mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus Gunzenhausen verbracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von circa 5 000 Euro.