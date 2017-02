Schlussakt beim Sparkassen-Hallencup

WEISSENBURG - Bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Junioren im Gebiet Neumarkt/Jura sind noch vier Entscheidungen offen. Die entsprechenden Endrunden werden am Samstag und am Sonntag, 11. und 12. Februar, in Roth ausgespielt.

Schon wieder dabei: Die Teams des SSV Oberhochstatt und des TSV 1860 Weißenburg standen sich bereits bei der C1-Endrunde im Halbfinale gegenüber. Jetzt sind beide Vereine auch beim abschließenden Turnier der C1 qualifiziert. © Uwe Mühling



In der dortigen Turnhalle der Anton Seitz-Schule sind auch mehrere Mannschaften aus dem Jura Süden am Start. Der TSV 1860 Weißenburg hat sich mit seiner E1 und C2 qualifiziert, der SSV Oberhochstatt mit der C2, die SG SC Ettenstatt mit der E2, der TV Langenaltheim mit der E1 und die SG VfL Treuchtlingen mit der D2. Für Treuchtlingen (Vierter mit der A-Jugend) und Oberhochstatt (Dritter mit der C1) bedeutet die Hallenrunde schon jetzt einen schönen Erfolg. Noch öfter war bislang der TSV 1860 dabei (A-, B-, C1- und D1-Junioren) und hat auch einen Titel geholt, und zwar mit der C1.

Die weiteren Gewinner des „Sparkassen-Hallencups“ Neumarkt/Jura waren der BSC Woffenbach (A), die JFG Wendelstein (B) und der SC Feucht (D1). Am Samstag und Sonntag wird nun die Meistertafel der Saison 2016/2017 komplettiert. Den Anfang macht ab 9.00 Uhr die E2-Altersklasse. Sechs Mannschaften treten an, wobei der SC Ettenstatt in der Gruppe A auf den FC Holzheim und den TSV Wendelstein trifft.

Gleich im Anschluss folgt das Turnier der E1 (U11). Ab 13.00 Uhr ist in der Gruppe A der TV Langenaltheim da­bei und muss sich dort mit dem FC Schwand, dem SC Feucht und dem SV Höhenberg auseinandersetzen. Parallel spielt die Gruppe B, in welcher der TSV 1860 Weißenburg, der TSV Winkelhaid, die DJK Abenberg und der TSV Wendelstein ins Halbfinale kommen wollen.

Der Sonntag wird um 10.00 Uhr mit der Endrunde der D2 eröffnet. Hier hat sich die SG VfL Treuchtlingen qualifiziert und hat es in der Gruppe B mit der TSG 08 Roth und dem ASV Neumarkt zu tun. Abschluss ist dann ab 14.00 Uhr mit den C2-Junioren. Ziel aller Teams ist auch hier das Halbfinale, wobei sich der TSV 1860 Weißenburg in der Gruppe A gegen den SC Feucht und den ASV Neumarkt durchsetzen muss. Der SSV Oberhochstatt wird es in der Gruppe B mit den Juniorenfördergemeinschaften (JFG) aus Wendelstein und Neumarkt zu tun haben.

Bis auf die E1 (acht Teams) spielen alle anderen drei Altersklassen ihre Endrunden mit jeweils sechs Teams aus. Nachstehend der Überblick:

E2-Junioren-Endrunde am Samstag, 11. Februar, ab 9.00 Uhr in Roth: Gruppe A: SG SC Ettenstatt, FC Holzheim, TSV Wendelstein; Gruppe B: SC Feucht, TSG Roth, Henger SV; Gruppenspiele ab 9.00 Uhr, Halbfinale ab 10.31 Uhr; Endspiel ab 11.23 Uhr.

E1-Junioren-Endrunde am Samstag, 11. Februar, ab 13.00 Uhr in Roth: Gruppe A: TV Langenaltheim, FC Schwand, SC Feucht, SV Höhenberg; Gruppe B: TSV 1860 Weißenburg, TSV Winkelhaid, DJK Abenberg, TSV Wendelstein; Gruppenspiele ab 13.00 Uhr; Halbfinale ab 15.35 Uhr; Endspiel ab 16.41 Uhr.

D2-Junioren-Endrunde am Sonntag, 12. Februar, ab 10.00 Uhr in Roth: Gruppe A: SC Feucht, JFG Wendelstein, SV Unterreichenbach; Gruppe B: SG VfL Treuchtlingen, ASV Neumarkt, TSG 08 Roth; Gruppenspiele ab 10.00 Uhr; Halbfinale ab 11.31 Uhr; Endspiel ab 12.23 Uhr.

C2-Junioren-Endrunde am Sonntag, 12. Februar, ab 14.00 Uhr in Roth: Gruppe A: TSV 1860 Weißenburg, SC Feucht, ASV Neumarkt; Gruppe B: SSV Oberhochstatt, JFG Wendelstein, JFG Neumarkt; Gruppenspiele ab 14.00 Uhr; Halbfinale ab 14.45 Uhr; Endspiel ab 16.45 Uhr.

