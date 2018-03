Schlusslicht aus Sachsen zu Gast in Treuchtlingen

TREUCHTLINGEN - Stephan Harlander ist ja sonst eher der Typ, der vor den Gegnern warnt und (zu Recht) auf die Ausgeglichenheit und Stärke der 1. Basketball-Regionalliga Südost verweist. Diesmal schaut es allerdings ein wenig anders aus: „Alles andere als ein Sieg kommt nicht infrage“, sagt der Trainer des VfL Treuchtlingen klipp und klar vor dem Heimspiel gegen das Schlusslicht GGZ Baskets Zwickau. Beginn ist am Samstagabend wie gewohnt um 19 Uhr in der Turnhalle der Senefelder-Schule.

Fügt sich bestens ins Treuchtlinger Kollektiv ein: Winter-Neuzugang Jonathan Pospiech (rechts am Ball) von den VfL-Baskets. © Bastian Mühling



Zwickau hat erst ein Spiel gewonnen, hat die meisten Körbe kassiert (schon über 2 000) und steht abgeschlagen auf dem letzten Platz. Vor zwei Wochen kassierten die Sachsen ein rekordverdächtiges 84:148-Debakel bei Hellenen München. Da stellen sich dann schon ein paar Fragen: Mit wie vielen Leuten wird Zwickau überhaupt anreisen? Wie werden sie angesichts des bevorstehenden Abstiegs auftreten? Wie motiviert kann ein solcher Gegner überhaupt noch sein?

„Den Fans etwas bieten“

Auch Treuchtlingens Trainer Stephan Harlander wird sich ein Stück weit überraschen lassen, die Forderungen an seine eigene Mannschaft, die mit 16 Siegen auf Platz vier rangiert und mit 1 876 Punkten den erfolgreichsten Angriff hat, sind aber eindeutig: „Wir müssen das Spiel höchst seriös, höchst konzentriert und höchst kämpferisch angehen.“ Und weiter: „Wir wollen und dürfen die Zwickauer nicht stark machen, wir müssen eine Woche später nach Gotha und sollten das Spiel gegen Zwickau als Vorbereitung sehen. Und wir wollen den Fans etwas bieten – ihnen schulden wir eine engagierte Leis­tung.“

Trainer und Mannschaft hoffen trotz der klaren Tabellensituation, dass möglichst viele Zuschauer in die „Sene“ kommen, um ein schönes Basketballspiel zu sehen und ihre Mannschaft zu unterstützen. Trotz allem darf man nämlich nicht vergessen, dass das Schlusslicht eine Truppe mit vielen älteren Topspielern hat. Das spiegelt sich auch in der Statistik wider: Fünf Spieler treffen im Schnitt zweistellig (Mario Nagler, Andreas Endig, Hendrik Bellscheidt, Kemal Velishaev und Uwe Kupfer-Zwingelberg). Topscorer bleibt Sandro Cordis (21,6 Punkte im Schnitt), der die Zwickauer jedoch nach der Hinrunde verlassen hat.

Zum Saisonende ist eine Zäsur zu erwarten, auch Trainer Stephan Wolf wird aufhören. Er hat es in dieser Saison nicht leicht, denn seine Mannschaft war in den vergangenen Wochen und Monaten auch von Verletzungen gebeutelt. Und in puncto Nachwuchs- und Jugendarbeit hat ein Blick auf die Homepage des BC Zwi­ckau wohl zugleich einen gewissen Symbolgehalt: „Seite im Aufbau, Informationen werden bald ergänzt“ heißt es dort.

„Zweite“ in Heroldsberg

In die Probleme des Gegners will sich VfL-Trainer Stephan Harlander nicht einmischen, er drückt aber seine hohe Wertschätzung für seinen Zwickauer Kollegen und Vornamensvetter Wolf sowie den Respekt vor den „gu­ten Spielern“ der Gäste aus. Gleichzeitig weiß Harlander aber auch, dass es vor allem auf die Intensität ankommen wird, mit der seine eigene Mannschaft die Sache angehen wird. Die VfL-Baskets werden zunächst wohl nur mit acht Mann starten können, denn die „Zweite“ spielt um 17.30 Uhr als Bayernliga-Vierter beim Dritten in Heroldsberg.

Die jungen Spieler Luca Wörrlein und Tobias Hornn könnten zeitlich gesehen im letzten Viertel zur Mannschaft stoßen und im Bedarfsfall noch eingreifen. Ein dickes Fragezeichen sieht der Treuchtlinger Coach hinter Florian Beierlein, der aufgrund einer Knieverletzung am Montag und Mittwoch nicht trainieren konnte: „Ich glaube nicht, dass es langt – der Flo schon“, sagt Harlander.

Apropos Vilsbiburg: Mit der 98:99-Niederlage nach einem wahren Herzschlagfinale in den letzten Spielsekunden, sind die Treuchtlinger Chancen im Meisterschaftsrennen am vergangenen Wochenende rapide gesunken. „Das war unfassbar“, stellt Trainer Stephan Harlander rückblickend fest, erwartet deshalb aber keinen Einbruch bei seiner Truppe. Denn: „Als große Pfunde haben wir weiterhin unsere Spielanlage, Herz und Mentalität.“ Und außerdem: „Nach der Niederlage in Vilsbiburg haben die mitgereisten Fans die Mannschaft wieder aufgebaut.“ Moralische Unterstützung, auf welche die Korbjäger auch in den restlichen fünf Spielen zählen.

Der VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Simon Geiselsöder, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Jonathan Pospiech, Florian Beierlein (?), Luca Wörrlein und Tobias Hornn.

Uwe Mühling