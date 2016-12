Schmuckdiebe in Weißenburg auf der Flucht

Einbruch in drei Häuser - mehrere Tausend Euro Schaden - 21.12.2016 11:20 Uhr

WEISSENBURG - Zwischen 14.30 Uhr und 19.45 Uhr brachen Unbekannte in drei Häuser ein und hatten es vor allem auf Schmuck abgesehen. Es ist noch nicht klar, wie viele Täter es waren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Römerstraße hebelten die Einbrecher die Terrassentür eines Hauses auf und durchwühlten es. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro verließen sie das Anwesen und nahmen sich ein weiteres Haus in der Nachbarschaft vor. Dort hebelten sie die Haustür auf und entwendeten Schmuck in Höhe von Tausend Euro. Anschließend gelangten die Unbekannten "Am Birkhof" über ein Fenster in ein drittes Haus. Dort verließen sie den Tatort aber ohne Beute, weil sie vermutlich gestört wurden.

Die Täter konnten unerkannt flüchten. An den Einbruchstellen entstand ein weiterer Schaden von 500 Euro. Die Kriminalpolizei Ansbach nimmt unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 Zeugenhinweise zu allen drei Taten auf.

mina

