Auf schneeglatter Straße ist am Dienstagmorgen ein schwerer Sattelzug in Reuth am Wald (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ins Rutschen geraten und in der Hofeinfahrt eines Anwesens gelandet. Bei dem Unfall entstanden etliche tausend Euro Schaden. Das Fahrzeug aus der Tegernseeregion walzte zunächst eine Natursteingartenmauer-Gartenmauer samt Säule und einer Hecke nieder und mähte einen Zigarettenautomaten um, den es bis in den Hof des Anwesens mitschleifte. Nur rund zwei Meter vor einer Hauswand kam der Lastwagen zum stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Lastwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. © Robert Renner