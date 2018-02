Einen farbenfrohen Schlusspunkt unter eine kurze Session hat die Karnevals-Gesellschaft (KaGe) Elllingen mit dem Faschingszug durch die Barockstadt gesetzt. Im 55. Jahr ihres Bestehens feierten die Öllinger Narren mit all ihren Aktiven dabei noch einmal ausgelassen. Auf die närrische Schippe genommen wurden lokale Themen genauso wie die große Politik.

Den "Kurzurlaub in die elektronische Musik" kann man schon jetzt im Kalender eintragen. Denn genau das ist Burning Beach am Brombachsee. Das Strand-Festival findet am Wochenende vom 15. bis 17. Juni 2018 statt. Übernachten kann man nicht nur im Wohnwagen, sondern auch im Tipi.