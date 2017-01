Schon wieder ein Spitzenspiel für die VfL-Baskets

Am Samstag, 28. Januar, um 19 Uhr erwartet der Regionalliga-Tabellenführer den Dritten aus Bad Aibling - vor 6 Minuten

TREUCHTLINGEN - Vor gut drei Wochen waren es über 800 Zuschauer beim Gipfeltreffen gegen Coburg, am heutigen Samstag hoffen die VfL-Bas­kets Treuchtlingen und ihr Trainer Stephan Harlander auf eine ähnliche Kulisse im nächsten Topspiel gegen den Tabellendritten TuS Bad Aibling. Beginn ist gewohnt um 19.00 Uhr mit dem Sprungball in der Turnhalle der Senefelder-Schule. „Wir brauchen alte und neue Fans, wir brauchen jeden Zuschauer, alle müssen mithelfen“, appelliert Harlander an die Anhängerschar der VfL-Korbjäger.

Einer der VfL-Schlüsselspieler in den vergangenen Wochen: Simon Geiselsöder (am Ball) hat zuletzt mit wichtigen Punkten – vor allem seinen „Dreiern“ – zu den Treuchtlinger Erfolgen beigetragen. © Uwe Mühling



Alle sieben Heimspiele haben die Treuchtlinger bislang in dieser Regionalliga-Saison gewonnen. Nun soll mit Unterstützung des Publikums der ach­te Erfolg gelingen. Ein neuerlicher Sieg würde bedeuten, dass die VfL-Baskets zumindest einen weiteren Spieltag an der Tabellenspitze stehen – und das ist das erklärte Ziel. Weiter in die Zukunft will der Coach angesichts des kommenden, kniffligen Programms mit Spielen gegen Rosenheim (4. Februar) und Schwabing (11. Februar) sowie dem Doppelpack am 17. und 19. Februar in Coburg und daheim gegen Vilsbiburg gar nicht schauen.

„Mentale Einstellung“ zählt

„Die Wahrheit liegt wieder in diesem einen Spiel“, unterstreicht der Coach mit Blick auf das Match gegen Bad Aibling. Wie jede Woche so gehe es auch heute Abend vor allem darum, „dem Gegner alles abzuverlangen und die eigene Top- und Teamleistung aufs Feld zu bringen“. Die VfL-Korbjäger dürften weder verkrampfen noch zu locker rangehen. Harlander: „Unser Spielkonzept und die Verteidigungspläne stehen wie eine Eins. Ohne die absolute mentale Einstellung der Spieler wird aber nichts funktionieren.“

Froh war der Treuchtlinger Trainer (und auch etliche Spieler) über die jüngste, „wohltuende Pause“ in der 1. Regio. Gleichzeitig blieb der VfL

im Bayernpokal-Rennen durch einen knappen Sieg mit einer Rumpftruppe in Karlstadt. Die Pause hat dafür gesorgt, dass die grippekranken Arne Stecher und Florian Beierlein aus­kurieren konnten, und auch Jonathan Schwarz steht nach seinem Bänderriss wieder zur Verfügung. Obendrein kommt Jonas Rauch nach längerer Verletzungspause wieder mehr und mehr in Schwung. Er hat vergangenes Wochenende sowohl im Pokal als auch in der „Zweiten“ gespielt.

Von den personellen Rahmenbedingungen her „müssten wir ganz gut drauf sein“, findet der Coach auch unter dem Eindruck der teils sorgenvollen Vorwochen. Trotz manch konditionellem Rückstand ist es nun besonders wichtig, dass die Treuchtlinger weitgehend komplett in die entscheidenden Wochen der Saison gehen. Auch Claudio Huhn, der beruflich bedingt einige Spiele verpasst hat, ist heute wieder am Ball und hat sich zuletzt mit 34 Punkten und damit als Matchwinner in Karlstadt warmgeworfen.

Gäste ohne ihren Topscorer

Das Hinspiel in Bad Aibling hat der VfL mit 95:81 gewonnen. Damals war für die Oberbayern noch deren Top­scorer David Bergfeld am Ball, der inzwischen in Amerika arbeitet und in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung steht. Ihn hatten die Treuchtlinger zu Saisonbeginn gut kontrolliert und ihm nur zwölf Punkte gestattet (Schnitt: 25 Zähler). Aber auch ohne Bergfeld erwartet Stephan Harlander eine schwierige Aufgabe gegen den TuS, der mit Miodrag Mirceta einen Neuzugang geholt und die Aufgaben im Team anders verteilt habe. Im Derby gegen Rosenheim (76:82) zogen die Fireballs um Trainer Luca Burci vorigen Sonntag den Kürzeren, wollen sich aber beim VfL keine weitere Niederlage erlauben, um vorne dranzubleiben.

Treuchtlingen und Coburg führen weiterhin mit je 13 Siegen (bei je zwei Niederlagen). Bad Aibling hat vier Spiele verloren und ging zuletzt ebenso leer aus wie die Verfolger Vilsbiburg und Breitengüßbach (je fünf Niederlagen). Diese Ergebnisse haben den VfL „ein Stück näher an die Vizemeisterschaft gebracht“, wie es Trainer Harlander ausdrückt. Sein voraussichtlicher Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Florian Beierlein, Simon Geiselsöder, Claudio Huhn, Arne Stecher, Kevin Vogt, Jonathan Schwarz, Jonas Rauch, Tobias Heinz, Alexandros Mavropoulos und Nico Jahnel.

Uwe Mühling