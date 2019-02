Schwerer Gegner: VfL-Baskets bei den Hellenen

Treuchtlinger Gastspiel am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr in München - vor 47 Minuten

TREUCHTLINGEN - Einmal mehr in dieser Saison heißt es für die VfL-Bas­kets am Samstag „Auf nach Oberbayern“ – genauer gesagt in die Landeshauptstadt nach München. Dort spielen die Treuchtlinger beim Team von OSB Hellenen München. Anwurf ist um 20 Uhr in der Turnhalle des Adolf-Weber-Gymnasiums im Stadt­bezirk Neuhausen-Nymphenburg.

Wollen sich am Samstag erneut durchkämpfen: So wie zuletzt beim engen 85:84 gegen Breitengüßbach werden die VfL-Baskets (am Ball Claudio Huhn) auch gegen Hellenen München alles in die Waagschale werfen, um zu gewinnen. Foto: Uwe Mühling



Ein bisschen Ortskunde gehört bei den Auswärtsfahrten des VfL in der 1. Regionalliga Südost immer dazu. Weit wichtiger sind für Trainer Stephan Harlander aber andere Faktoren: Gerade der knappe 85:84-Heimsieg vor einer Woche gegen Breitengüßbach habe gezeigt, dass in der Liga vielfach gleiches Niveau herrscht. Genau deshalb fordert der VfL-Trainer, jedes Spiel mit viel Mut und großem Kampfgeist anzugehen.

Das gilt auch für das Gastspiel bei den Griechen. „Wir wollen den Schwung mitnehmen von der Leistung am letzten Samstag gegen Breitengüßbach – das ist meine Erwartungshaltung für das Spiel“, sagt Harlander. Aus seiner Sicht wird es wieder ein „schweres Spiel gegen eine kompakte und gute Mannschaft“. Der Treuchtlinger Coach erwartet in München einen „Kampf auf Biegen und Brechen“.

Das Hinspiel in der Senefelder-Turnhalle hatte der VfL mit 92:86 gewonnen und würde diesen Erfolg jetzt im Rückspiel gerne wiederholen. In der Tabelle liegen beide Teams nicht weit auseinander: Treuchtlingen hat neun Siege und acht Niederlagen (Platz sechs), Hellenen steht mit sieben Siegen und neun Niederlagen auf Rang neun, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen.

Bester Scorer ist Omari Knox (im Schnitt 19,7 Punkte), den inzwischen fast jeder Basketball-Interessierte in Bayern kennt und der im Hinspiel satte 37 Punkte auflegte. Beim VfL ragte Simon Geiselsöder mit 24 Zählern heraus. Zweiter Topmann der Münchner ist Jermaine Lippert, der in der Hinrunde verletzungsbedingt ausfiel, jetzt aber in Schwung kommt (14 Punkte pro Spiel).

Hellenen heuer noch sieglos

Die Hellenen sind in einer ähnlichen Situation wie vor Wochenfrist noch die Treuchtlinger. Drei Spiele haben sie in Serie verloren: Daheim gegen Breitengüßbach und Herzogenaurach, zuletzt dann auch noch überraschend beim Schlusslicht Goldbach. Jetzt soll der Knoten aber gelöst werden – so wie es der VfL zuletzt gegen Breitengüßbach mit dem ersten Sieg im Kalenderjahr 2019 geschafft hat.

Gecoacht wird das Hellenen-Team von Misel Lazarevic, einem ehemaligen Europa-Liga-Spieler, den Stephan Harlander sehr schätzt. Im Basketball hat der 1996 von sieben Griechen gegründete BC Hellenen eine furiose Entwicklung hingelegt, besonders in den vergangenen zehn Jahren, denn hier gelang der Aufstieg von der Kreisliga in die Regionalliga. Der namensgebende Sponsor OSB hat daran natürlich auch seinen Anteil.

Bei dem Auswärtsspiel ist Stephan Harlander froh, dass der VfL „mit vollem Besteck“ antreten kann. Das heißt: Alle Mann sind an Bord und haben sich einiges vorgenommen. „Wir werden um jeden Zentimeter Boden kämpfen“, verspricht Harlander stellvertretend für sein Team.

Der erste Sieg des Jahres am vergangenen Wochenende war für alle eine Erlösung und hat neues Selbstvertrauen gegeben. Letztlich war man auch froh, den treuen VfL-Fans etwas zurückgeben zu können, denn: „Sie haben uns in auch in der schwierigen Phase großartig unterstützt“, so der Trainer.

Der VfL-Kader: Stefan Schmoll, Claudio Huhn, Peter Zeis, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Jonathan Schwarz, Robin Seeberger, Kevin Vogt, Jonathan Pospiech, Luca Wörrlein, Moritz Schwarz, Tobias Hornn, Yannick Rapke und Jens Kummer.

Uwe Mühling