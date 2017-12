Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend auf der B2 nördlich von Pleinfeld ereignet. Drei Menschen wurden verletzt, erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden von 40.000 Euro aus. Eine Frau aus Röttenbach war mit ihrem BMW in Richtung Norden unterwegs. Im Bereich der Abzweigung nach Heideck kam sie auf die Gegenfahrbahn – die dort mit einem Überholstreifen ausgebaut ist. Sie streifte den Wagen einer 25-Jährigen aus Theilenhofen. Die junge Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ihrerseits auf die Gegenfahrbahn und krachte letztlich in einen Transporter, der in Richtung Nürnberg unterwegs war. Der Rettungsdienst versorgte die drei verletzten Fahrer. Die B2 musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. © Ralph Goppelt/News5