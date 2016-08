Seenlandmarathon: Endspurt für Anmeldung läuft

PLEINFELD - Wenn es um das Thema Laufsport geht, kommt man in der Metropolregion Nürnberg am Breitensportverband OAI seit etlichen Jahren nicht vorbei. Während der Altmühltrail bereits ausgebucht ist, kann man beim Seenlandmarathon am Brombachsee noch Plätze ergattern.

Besonderer Moment: Nicht am roten, sondern am blauen Teppich kommen die Teilnehmer der diversen Wettbewerbe ins Ziel am Pleinfelder Festplatz und werden dort von zahlreichen Zuschauern begeistert empfangen. © Mühling



Besonderer Moment: Nicht am roten, sondern am blauen Teppich kommen die Teilnehmer der diversen Wettbewerbe ins Ziel am Pleinfelder Festplatz und werden dort von zahlreichen Zuschauern begeistert empfangen. Foto: Mühling



Bis zu 2500 Läuferinnen und Läufer werden am 17. und 18. September 2016 zum Marathon in und um Pleinfeld erwartet. Aktuell liegen rund 1600 Anmeldungen vor, womit man gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres leicht im Plus ist, wie Or­ganisationsleiterin Stephanie Pummer erklärt. "Der Landschaftsmarathon mit seiner ausgesprochen familiären Atmosphäre ist damit mit Abstand die größte Breitensportveranstaltung in Altmühlfranken", betont sie und verweist zugleich auf das bunte Rahmenprogramm in Pleinfeld und viel Stimmung entlang der Panoramalaufstre­cke.

Weiterer großer Trumpf des Seenlandmarathons: "Über 400 ehrenamtliche Helfer heißen die Besucher mit viel Herz willkommen und sorgen für deren Betreuung und Versorgung", stellt Pummer fest. Aus ganz Deutschland und den Nachbarländern wie auch aus Übersee reisen die Lauffreunde jedes Jahr ins Fränkische Seenland. Das sportliche Angebot am Wochenende Mitte September umfasst Marathon, Halbmarathon, (Nordic) Walking, Hobbylauf, Nachwuchswettbewerbe und Staffeln. Insofern sei der Seenlandmarathon, der heuer erstmals vom neuen Namenssponsor Nifco KTW präsentiert wird, eine „breit gefächerte Laufveranstaltung“.

"Einzigartig“ ist der Marathon aus Sicht der Veranstalter durch "seine traumhafte Panoramalaufstrecke direkt am Seeufer, die musikalischen Stimmungsnester an der Strecke und die herzliche Unterstützung rundum". "Neben den bewährten Besonderheiten haben wir uns auch wieder Neues einfallen lassen“, erklärt die Organisationsleiterin. "So dürfen sich beispielsweise alle Besucher auf noch mehr Stimmung freuen. Wir haben neue Musikgruppen an der Strecke und tolle Neuheiten wie einen Kletterbalken in der Event Area in Pleinfeld."

Um den Breitensport zu fördern, werden beim Seenlandmarathon keine Siegprämien ausbezahlt. Stattdessen gibt es drei große Hauptpreise, die unter allen Teilnehmern verlost werden. Als erster Preis winkt hier eine Lanzarote-Reise für zwei Personen mit Engeler-Reisen. So ist es kein Wunder, dass das Festzelt zur Auslosung wie jedes Jahr bis zum letzten Platz gefüllt ist.

Alle Teilnehmer dürfen sich zudem auf ein volles Starterpaket freuen. Ne­ben der Startnummer mit dem eigenen Vornamen und Überraschungen der Sponsoren gibt es unter anderem einen Gutschein für die Nudelparty, freien Eintritt im Pleinfelder Freibad, kos­tenloses Parken am Brombachsee, Masssage nach dem Lauf und beste Verpflegung. Im Ziel werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Medaille belohnt.

Bis Sonntag, 4. September, also zwei Wochen vor der Veranstaltung, ist die Anmeldung über die Internetseite www.seenlandmarathon.de noch möglich. Hier finden sich auch stets aktuelle Informationen und das Video mit vielen Eindrücken aus dem Vorjahr. Sollten nach dem Meldeschluss noch Startplätze zur Verfügung stehen, kann gegen Aufpreis noch bis kurz vor dem Start des jeweiligen Laufes vor Ort nachgemeldet werden.

