Seenlandmarathon live! Läufer kämpfen sich durch Regen

Bei Wind und Wetter: Unser Ticker folgt den Athleten auf Schritt und Tritt - vor 14 Minuten

PLEINFELD - Es gibt kein falsches Wetter, nur die falsche Einstellung: Tausende quälen sich am Sonntag wieder um den Großen Brombachsee, auf der Jagd nach der persönlichen Bestzeit. Bei Wind und Wetter mit dabei - unser Ticker. Live und direkt aus Pleinfeld!

Das Wetter ist für die Läufer nahezu optimal, die Zuschauer müssen sich vor dem Regen schützen. © Hubert Stanka



Los ging's am Sonntag um Punkt 9 Uhr - da starteten Läufer in der Königsdisziplin, dem Marathon über die klassische Distanz von 42,195 Kilometer. In unserem Live-Ticker folgen wir allen Läufern auf Schritt und Tritt: den Staffelläufern, den Freizeitsportlern und denen, die den Halbmarathon in Angriff nehmen.

+++ Eine übersichtliche Grafik mit der Strecke, dem Zieleinlauf und allen Parkplätzen rund um den Großen Brombachsee finden Sie hier.

+++ Alle Infos zum Rahmenprogramm, zum genauen Zeitablauf und Hintergründe zum Seenlandmarathon gibt's hier - unser Vorbericht!

Und hier ist unser Live-Blog, der Sie am Sonntag auf dem Laufenden hält!

