Senioren-Wohnprojekt "Gesine" sucht Mitstreiter

Weißenburger Gestaltungsbeirat begutachtete die neue Gestaltung - 13.04.2017 08:50 Uhr

WEISSENBURG - Das Wohnprojekt „Ge.si.ne“ für die Generation „50 plus“ in Weißenburg ist einen weiteren Schritt vorangekommen. Auch der Gestaltungsbeirat der Stadt Weißenburg war in seiner jüngsten und erstmals öffentlichen Sitzung mit den geänderten Plänen zufrieden. Oberbürgermeister Jürgen Schröppel wandte sich am Ende der Sitzung mit Optimismus an die planende Architektin: „Frau Bittner, Sie können das Projekt Ge.si.ne jetzt zu Ende stri­cken.“

So ähnlich wird das Wohnprojekt „Ge.si.ne“ aussehen. Auf dem Grundstück, das die evangelisch-methodistische Gemeinde verkauft hat und auf dem jetzt noch die alte Kirche steht, soll ein Wohnprojekt für die Generation „50 plus“ entstehen. In die Planungen ist auch der Gestaltungsbeirat der Stadt Weißenburg einbezogen. © Markus Steiner



Der Name „Ge.si.ne“ steht für „Gemeinsam sind wir niemals allein“. Ein Motto, das im von Architektin Michaela Bittner geplanten Mehrfamilienhaus Programm sein soll. Vier der insgesamt sechs geplanten Wohneinheiten sind bereits belegt. Hinter der „GbR Gesine Weißenburg“ stecken Theresia und Johann Keil, Gisela und Robert Göß sowie Nicole Jacob, die alle an der öffentlichen Sitzung des Gestaltungsbeirats teilgenommen haben und sich freuen, dass es endlich vorwärtsgeht.

Der im vergangenen Jahr berufene Gestaltungsbeirat der Stadt Weißenburg hat den Entwurf bereits vor Ort betrachtet und Anregungen gegeben. Die Diskussionen zur Gestaltung des Gebäudes und zur Aufteilung der Wohnungen laufen. Einig sind sich die künftigen „Ge.si.ne“-Bewohner, dass sie sich auf eine Bauausführung einigen werden können, die den Bedürfnissen aller gerecht wird, und dass sich das Gebäude trotzdem gut in die Altstadt von Weißenburg einfügen wird. In vielen anderen Städten hat sich die Idee, die hinter „Ge.si.ne“ steckt, bereits bewährt, wissen die GbR-Mitglieder, die alle Lust auf das Wohnprojekt haben.

„Gestalterische Qualität“

Was hinter den Mauern passiert und wie das Leben dort gestaltet wird, ist dem Gestaltungsbeirat der Stadt dagegen egal. Die renommierten Architekten Peter Brückner aus Tirschenreuth, Friedrich Bär aus Nürnberg und Michael Gebhard aus München sowie Landschaftsarchitekt Prof. Dr. Ludwig Schegk aus Haimhausen befassen sich stattdessen laut Statuten damit, dass „die vorhandenen Qualitäten des Stadtbildes“ gesichert und „funktionale und gestalterische Qualität in Städtebau, Architektur und Freiraum fortgeschrieben sowie Fehlentwick­lungen vermieden werden sollen. Vom Wirken des Beirats erhofft man sich in Weißenburg, dass „ein positiver Einfluss auf das Bewusstsein für gute Architektur und Stadtgestaltung“ ausgeht – in der Öffentlichkeit, in der Politik und der Stadtverwaltung“.

Wie die vier allesamt in Schwarz gekleideten Experten denken und urteilen, davon konnten sich jetzt die Stadträte Katrin Schramm, Maximilian Hetzner, Erkan Dinar, Heinz Gruber und Heinz Degen ein Bild machen. Der Gestaltungsbeirat diskutierte erneut das Wohnprojekt Ge.si.ne, das in seiner jetzigen Planung eine Höhe von 5,8 Metern haben soll. Die sechs Wohnungen, die eine Größe von 60 bis 100 Quadratmetern haben, wurden von Architektin Michaela Bittner aus Stopfenheim noch einmal vorgestellt. Das Projekt war damit bereits das dritte Mal im Gestaltungsbeirat, der sich unter anderem vorher schon mit dem Bender-Areal, dem ehemaligen Aurnhammer+Benedict-Gelände, dem Neulinger-Grundstück und der Neubebauung der früheren Gärtnerei Bauer (Bericht folgt) beschäftigt ha­ben.

Zwei statt ein Baukörper

Während den Gestaltungsbeiräten in einer früheren Sitzung vor allem die von der Architektin vorgeschlagene zentrale Platzierung des Baukörpers im Grundstück mit einer zum Landratsamt parallelen Firstrichtung nicht besonders gefiel, sind sie mit dem jetzt „gestärkten Baukörper“ zufrieden. Statt einem langen Baukörper gibt es nun zwei unterschiedlich große Baukörper in L-Form. Brückner, der den Beiratsvorsitz innehat, betonte vor den Zuhörern, dass das Ge.si.ne-Projekt an einem „besonderen Ort mit einer besonderen Aufgabe“ stehe und deshalb auch sorgfältig geplant werden müsse. Schließlich habe Weißenburg „eine der schönsten Altstädte in ganz Bayern“.

Michael Gebhard gefiel die Planänderung: „Die Baukörper haben jetzt ein gutes Verhältnis zueinander. Die Fassaden haben einen ruhigen Duktus, die Grundrisse sind einfach und stimmig.“ Friedrich Bär meinte: „Das ist ein guter Ansatz und der richtige Weg.“ Eine Meinung, der sich auch Prof. Schegk anschließen konnte.

Das einvernehmlich positive Votum stimmte am Ende auch OB Schröppel optimistisch: „Alles wird gut.“ An die künftigen Bewohner von „Ge.si.ne“ gewandt, meinte er: „Ich freue mich, dass Sie mit uns diesen Weg gegangen sind. Es hat sich aus unserer Sicht gelohnt, denn Sie schaffen hier ein Vorzeigeprojekt in Weißenburg.“ Architektin Michaela Bittner muss die Pläne jetzt noch einmal überarbeiten. In der Hoffnung, dass sie dem Gestaltungsbeirat in der dann bereits vierten Sitzung endlich ohne Einschränkungen gefallen.

Zum Thema

Das Mehrfamilienhaus in dem Wohnprojekt „Ge.si.ne“ (Gemeinsam sind wir niemals allein) an der Schanzmauer in Weißenburg neben dem methodistischen Gemeindezentrum ist auf ein achtsames Zusammenleben und gemeinsames Altwerden ausgerichtet – ohne dabei jedoch die Individualität aufgeben zu müssen. Deshalb ist auch an Rückzugsmöglichkeiten für die Bewohner gedacht.

Die Wohnungen sind zwischen 50 und 100 Quadratmeter groß. Für die sechs geplanten Wohneinheiten gibt es inzwischen drei Paare und einen Single, die gemeinsam bauen und einziehen möchten. Für zwei Wohnungen werden noch Gleichgesinnte gesucht. Inzwischen gibt es einen Entwurf der Architektin, der noch mit den zukünftigen Bewohnern individuell geplant und gestaltet werden kann.

Weitere Information gibt es bei den Info-Treffs an jedem ersten Sonntag im Monat um 14.30 Uhr am Gemeindehaus der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde, Schanzmauer 11, in Weißenburg oder im Internet unter www.wohnprojekt-gesine.de. Telefonischer Kontakt unter der Nummer 0 91 77 / 12 41 (Anrufbeantworter).

Markus Steiner