Der Schlusspunkt war dem Mann des Tages vorbehalten: Mit seinem neunten (!) Turniertreffer machte Julian Dürnberger für den SV Wettelsheim den 2:0-Sieg im Finale der Hallenfußball-Kreismeisterschaft gegen den ASV Neumarkt perfekt. Zuvor hatte schon Kevin Rasch mit einem herrlichen Schlenzer in den Torwinkel zum 1:0 gegen den Bayernligisten getroffen. Der SVW ist damit erstmals Gewinner des „VGN-Lotto-Hallencups“ in der Region Neumarkt/Jura.

Das diesjährige Programm der Karnevalsgesellschaft Ellingen überzeugt auf ganzer Linie. Alle Gruppen haben sich wieder mächstig ins Zeug gelegt und liefern auf höchstem Niveau ab. Dazu spielte die Partyband K7 um Holger Maurer, so dass auch die Gäste immer wieder Gelegenheit hatten, das Tanzbein zu schwingen.

Die Tagesordnung ließ eigentlich eine eher unspektakuläre Gemeinderatssitzung erwarten. Doch dann kam alles ganz anders: Pleinfelds erster Bürgermeister Markus Dirsch (CSU) ist in nicht öffentlicher Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend von seinem Amt zurückgetreten. Zuvor hatte er nach längerer Krankheit und Rehamaßnahmen noch die öffentliche Sitzung geleitet. Sein Schritt war vorab nicht einmal mit der eigenen Fraktion besprochen worden. Ein Vorfall, der selbst die Rechtsaufsicht am Landratsamt vor bislang unbekannte Fragen stellt . . .