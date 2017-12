Silber und Gold für langjährige Schiris

Jahresabschluss der Gruppe Jura Süd – Uwe Kunstmann unter den Geehrten - vor 55 Minuten

WEISSENBURG - Die Fußball-Schiedsrichtergruppe Jura Süd hat bei ihrer Jahresabschlussfeier wieder zahlreiche verdiente Referees ausgezeichnet. So erhielten Robert Ruttmann und der ehemalige mittelfränkische BFV-Vorsitzende Uwe Kunstmann die Ehrenmedaille in Gold für 50 Jahre als Unparteiische auf den Fußballplätzen.

Teils seit Jahrzehnten als Referees unterwegs: Die Schiedsrichtergruppe Jura Süd ehrte bei ihrer Jahresabschlussfeier viele treue Mitglieder, die zwischen zehn und 50 Jahren aktiv sind oder der Gruppe angehören. © Rainer Heubeck



Markus Kemether als Obmann der Schiri-Gruppe warf bei der Feier im Saal des Emetzheimer Gasthauses Kleemann auch einen Blick hinter die Kulissen des Fußballspielbetriebs. So mussten die vier Einteiler Hermann Reif, Michael Scharping, Jonas Straßner und Andreas Wüst die 178 Referees der Gruppe nicht nur den 3500 Partien zuordnen, sondern auch noch 1100 Umbesetzungen vornehmen. „Die Schiedsrichteransetzungen lagen also bei 4500“. Das sei enorm viel Arbeit, sagte Kemether und dankte den Einteilern wie allen ehrenamtlichen Helfern in der Schirigruppe für die Arbeit in den vergangenen vier Jahren seiner Amtszeit. „Ein Obmann ist immer nur so stark wie sein Team im Hintergrund. Ohne Eure Unterstützung hätten wie in der Gruppenführung die vier Jahre nicht so geschafft.“

Eine „Mammutaufgabe“ nannte Kemether die Ausbildung von 72 Neulingen in der Schiri-Gruppe, die das Lehrteam zu stemmen hatte. Negativ seien ihm die vor allem durch Zuschauer verursachten sechs Spielabbrüche in der Vorrunde 2017/18 aufgefallen. Hinzu kamen Mannschaftszurückziehungen und schwere Verletzungen von Spielern wie Referees. „Die Gangart im Amateurbereich wird rauer, und der Fair-Play-Charakter rückt immer mehr in den Hintergrund.“

Markus Kemether will bei den Neuwahlen, die am 5. Februar im Rahmen der Jahreshauptversammlung anstehen, ins zweite Glied zurücktreten und nur mehr als Ausschussmitglied kandidieren. Die Führung der Schiri-Gruppe Jura-Süd soll dann sein bisheriger Stellvertreter Uwe Wichmann übernehmen. Kemether dankte seinen Obmann-Kollegen Dr. Sven Laumer (Jura Nord) und Oliver Johannes (Neumarkt) für die harmonische und konstruktive Zusammenarbeit.

Nach einer von Werner Huber verfassten und vorgetragenen Weih-nachtsgeschichte sowie den Grußworten von Matthias Schwarz als stellvertretender BLSV-Kreisvorsitzender, Michael Tittmann vom Verbandsschiedsrichterausschuss, Siegmar Seiferlein vom Bezirksschiedsrichterausschuss, dem BFV-Kreisvorsitzenden Thomas Jäger und dem stellvertretenden Kreisschiedsrichterobmann Oliver Johannes ehrte Kemether zusammen mit seinen Ausschussmitgliedern und den Verbandsvertretern die treuen Referees, von denen nicht alle anwesend sein konnten.

Zehn Jahre als Schiedsrichter tätig sind Felix Baumgartl (120 Spiele, SC Polsingen), Daniel Pfuhler (120 Spiele, SV Marienstein) und Daniel Riess (100 Spiele, Eintracht Kattenhochstatt). Für 15 Jahre wurden Günter Baumgärtner (300 Spiele, FC Frickenfelden), Hermann Knab (850 Spiele, FC Nagelberg), Stefan Pfaller (160 Spiele, SV Ochsenfeld) und Günter Ströbel (400 Spiele, FV Dittenheim) geehrt.

Seit 20 Jahren leiten Konrad Birk (770 Spiele, DJK Schwabach), Fried-rich Bürlein (90 Spiele, FC Nagelberg), Christian Herzog (40 Spiele, TSV Absberg) und Walter Lechner (620 Spiele, SV Theilenhofen) Fußballpartien in der Region. 25 Jahre Referee sind Albin Hertlein (380 Spiele, FC Pleinfeld) und Werner Krug (190 Spiele, FC Aha). Seit 30 Jahren ist Franz Wittmann (720 Spiele, FV Obereichstätt) als Unparteiischer aktiv.

Die Ehrenmedaille in Silber ging an Josef Hutzler (520 Spiele, SV Burgsalach), Werner Kleemann (900 Spiele, SV Möhren) und Adalberg Nar (1200 Spiele, VfB Mörnsheim). 45 Jahre in der Gruppe sind Hans Luff (1980 Spiele, Eintracht Kattenhochstatt), Oskar Vorbrugg (780 Spiele, FC Nagelberg), und Hermann Wild (830 Spiele, Eintracht Kattenhochstatt). Mit der Ehrenmedaille in Gold wurden Uwe Kunstmann (1520 Spiele, FC Kalbensteinberg) und Robert Ruttmann (530 Spiele, FC Frickenfelden) ausgezeichnet. Diese Ehrung wird für Erich Pfeuffer (1230 Spiele, SV Cronheim) und Karl Zippel (580 Spiele, SF Bieswang) nachgereicht. Für 1000 geleitete Fußballspiele erhielt Gert Pilz vom TV Langenaltheim eine Ehrenurkunde.

Bei der Jahresabschlussfeier überreichten die Referees auch wieder eine Spende von 400 Euro an Julia und Michael Heckel aus Titting. Deren Sohn benötigt einen Begleithund, der aktuell von einer Weißenburgerin ausgebildet wird und der dann Anzeichen für einen epileptischen Anfall erkennen und anzeigen kann. Umrahmt wurde die Feier auch von Zauberer „Helmuto“, einer Tombola sowie einer Versteigerung, die Günter Schärtel moderierte.

rh