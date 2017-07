Silvesterparty in der Schranne

„Couga Connection“ als Veranstalter – Einlass ist erst ab 18 Jahren - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Gute Nachrichten für Partyfans in der Region: Der Jahreswechsel kann am 31. Dezember wieder mit einer großen Sause in Weißenburg gefeiert werden. „Turn Up 2018“ wird die Silvesterveranstaltung heißen und in der Kunstschranne steigen.

Gute Nachricht fürs Partyvolk: In der Weißenburger Schranne soll es heuer wieder eine große Silvestersause geben. Foto: WT-Archiv



In den vergangenen Jahren war in Weißenburg weder in der Schranne noch in den hiesigen Discotheken eine große Party zum Jahreswechsel angesagt – sehr zum Leidwesen der jüngeren Generation, aber überaus begrüßt von den Anwohnern. Die diesjährige Silvesterparty wird von der „Couga Connection“ veranstaltet, die in den vergangenen Jahren schon Partys im Kulturzentrum Karmeliterkirche auf die Beine gestellt hatte. Da dort heuer eine Pause eingelegt wurde, haben sich Kevin Ruff und seine Mitstreiter entschlossen, eine Feier zum Jahreswechsel zu organisieren – unter anderem wegen der in der jüngeren Vergangenheit eher unspektakulären Feiermöglichkeiten in Weißenburg und Umgebung. Hier habe „nicht mehr wirklich eine Option bestanden, den Abend im Landkreis zu verbringen“, begründet Ruff.

Die Silvesterparty beginnt einer Presseinfo der „Couga Connection“ zufolge um 22.00 Uhr, der Eintritt ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Gefeiert werden soll nach dem Willen der Veranstalter bis in den frühen Morgen – also bis vier oder fünf Uhr, so Ruff.

Feier mit Dresscode

Festgezurrt sind seitens der Veranstalter die Rahmenbedingungen der Silvestersause. Der Eintritt kostet neun Euro pro Person, Sektempfang inklusive. Geplant sind ferner ein Snackbuffet und ein Loungebereich, in dem die Besucher auch eine Runde „Beer Pong“ spielen können. Auflegen an den Turntables wird Discjockey Smac und ein weiterer und bekannter Act, „den wir noch bekanntgeben“, so Ruff.

Für die Party geben die Veranstalter auch einen Dresscode vor – die Besucher sollten in schwarz-weißem Outfit kommen, „ob Shirt oder Hemd, ist unrelevant“.

Rainer Heubeck