Skoda bohrt sich in BMW: Sechs Verletzte in Walting

Sechs Rettungswagen und zwei Hubschrauber an der Unfallstelle - vor 15 Minuten

WALTING/REUTH UNTER NEUHAUS - Am Sonntagnachmittag ist es an der Kreuzung der Kreisstraßen WUG 16 und WUG 17 am Ortsausgang von Walting kurz nach 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit sechs Verletzten gekommen.

Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw wurden sechs Personen verletzt - eine davon besonders schwer. © Markus Steiner



Ein 29-jähriger BWM-Fahrer aus München, der aus der Ortsmitte von Walting kam und nach Reuth unter Neuhaus fahren wollte, hatte das "Vorfahrt gewähren"-Schild übersehen und wurde von einem aus Ettenstatt in Richtung Mannholz fahrenden Skoda Yeti gerammt. Das SUV bohrte sich mit der Front in die Beifahrerseite des BMW, in dem neben dem Fahrer noch drei weitere Personen im Alter von 29 bis 39 Jahren saßen. Vor allem der Beifahrer in dem BMW wurde bei dem Aufprall schwer verletzt .

Der Skodafahrer, ein 68-Jähriger aus dem Landkreis Neumarkt, wurde nur leichter verletzt, seine 75-jährige Ehefrau erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Weil die Rettungskräfte zu Beginn von sechs Schwerverletzten ausgegangen waren, waren sechs Rettungswagen und zwei Hubschrauber angefordert worden. Die Feuerwehren aus Pleinfeld, Walting und Reuth unter Neuhaus waren mit insgesamt 50 Mann und mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Kreisbrandinspektor Norbert Becker koordinierte die Kräfte vor Ort, unter denen auch ein Notfallseelsorger, mehrere Sanitäter und Notärzte waren. Zwei der schwerer Verletzten wurden von zwei Rettungshubschraubern des ADAC in die Kliniken nach Nürnberg und Ingolstadt geflogen. Der entstandene Sachschaden stand bis Sonntagabend noch nicht fest.



