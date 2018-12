So sieht es bei unseren Leserinnen und Lesern an Weihnachten aus: Glitzernde Tannenbäume, Krippen aus Holz oder Playmobil oder auch ganz klassisch: Erlaubt ist, was gefällt. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. © Simone Schneider

Christkind Luisa eröffnete den Weißenburger Weihnachtsmarkt Der Weißenburger Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Christkind Luisa mahnte die Menschen, sich wieder an den Kern der Weihnachtszeit zu erinnern. Oberbürgermeister Jürgen Schröppel wünschte allen ein frohes Fest. Bis einschließlich Sonntag, 23. Dezember, hat die schmucke Budenstadt auf dem Marktplatz täglich geöffnet. Neben diversen Verköstigungsständen finden die Besucher auch ein buntes Angebot von Kunsthandwerkern. Außerdem ist jeden Tag für ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne gesorgt.

Alles niedergebrannt: Feuer zerstört Hof in Rehlingen Am Montagnachmittag gab es für die Feuerwehren aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen einen großen Einsatz: Ein Feuer, das in einem Wohnhaus eines Aussiedlerhofes in Rehlingen ausgebrochen war, brannte drei Gebäude komplett nieder. Die Bewohnerin des Hofes erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die bis zu 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten mit aller Kraft, ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus zu vermeiden.

13. Benefiz-Aerobic für José-Carreras-Stiftung Erfolg auf ganzer Linie: Am 13. Benefiz-Aerobicma­rathon in der Pleinfelder Brombachhalle nahmen rund 100 Frauen teil und erlebten einen abwechslungsreichen Tag mit vielen (neuen) Fitness- und Gesundheitstrends. Der Erlös von 5 600 Euro geht erneut immer an die José-Carreras-Leukämiestiftung. Seit 2006 konnten Initiatorin Bea Keller aus Pleinfeld und ihr fleißiges Team bereits 53 360 Euro an die Stiftung des Startenors übergeben.