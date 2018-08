So läuft's mit den Dauerkarten für die neue Saison

Die bisherigen Inhaber können verlängern – Start am 22. September gegen Bamberg - vor 34 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die VfL-Baskets Treuchtlingen haben den zweiten Teil ihrer Saisonvorbereitung in Angriff genommen. In dieser „heißen“ Phase gibt es noch mehrere Testspiele und Turniere, die allerdings allesamt auswärts stattfinden. Insofern musste auch der Dauerkartenverkauf für die am Samstag, 22. September, beginnende neue Runde in der 1. Basketball-Regionalliga Südost neu organisiert werden.

Neu im Kader der VfL-„Ersten“: Jens Kummer aus der eigenen Jugend sowie Robin Seeberger, der von Nördlingen nach Treuchtlingen gewechselt ist. Foto: VfL-Baskets



Wie Spartenleiter und Mannschaftskapitän Stefan Schmoll mitteilt, können alle bisherige gut 150 Dauerkarten-Besitzer ihr Saisonticket ab sofort verlängern. Sie sollen dazu einfach eine kurze E-Mail an die Adresse dauerkarten@vfl-treuchtlingen.de senden oder sich direkt mit ihm telefonisch in Verbindung setzen (Rufnummer: 01 51 / 40 18 14 42). Wichtig ist es, die jeweilige Platznummer der Vorsaison anzugeben. Die Dauerkarten können dann bei den „Treuchtlinger Herbstlichtern“ am Freitag, 21. September, im Fachgeschäft „Ansichtssache“ am Wallmüllerplatz abgeholt und bezahlt werden.

„Alles ein bisschen entzerren“

So kommen alle Dauerkarten-Be­sitzer am darauffolgenden Tag, dem 22. September, zum Saisonstart ohne Wartezeit zum ersten Heimspiel in die Turnhalle der Senefelder-Schule. Gegner ist an diesem Abend ab 19 Uhr die Truppe von TTL Bamberg. Die Dauerkarten kosten für Erwachsene 55 Euro, Kinder und Rentner können für 30 Euro bei jedem der 13 Heimspiele live dabei sein. „Neue Dauerkarten können wir aus logistischen Gründen erst zum ersten Heimspiel verkaufen“, teilt Schmoll weiter mit. Deshalb wird die Halle am 22. September bereits um 16.30 Uhr öffnen. Der Abteilungsleiter: „So können wir alles ein bisschen entzerren.“

Bis zum Start wollen die VfL-Bas­kets nicht nur topfit sein, sondern auch an den sportlichen Feinheiten arbeiten. Dazu tragen nicht nur die Trainingseinheiten, sondern auch mehrere Testspiele bei. Am Samstag, 1. September, werden die Treuchtlinger beim Zweitligisten BBC Coburg zu Gast sein. Am Samstag, 8. September, folgt ein Vorbereitungsturnier in Ansbach, und am 16./17. September startet die Mannschaft von Trainer Stephan Harlander beim Turnier in Breitengüßbach.

Arne Stecher bleibt Jugendtrainer

Vorerst nicht mehr dabei sein wird Arne Stecher, der sich auf sein Studium konzentrieren will und zum Bezirksoberligisten DJK Eichstätt gewechselt ist (wir berichteten). Ob er nach einem halben oder einem ganzen Jahr nach Treuchtlingen zurückkehrt, ist noch offen. Fest steht dagegen, dass er beim VfL weiterhin als Jugendtrainer tätig ist und so dem Verein eng verbunden bleibt. Neu im Kader sind – wie ebenfalls berichtet – Jens Kummer (17) aus dem eigenen Nachwuchsbereich sowie Robin Seeberger (24), der vom TSV Nördlingen gekommen ist.

Nach dem Start gegen Bamberg müssen die Treuchtlinger zum MTSV Schwabing (29. September) und haben dann das zweite Heimspiel der neuen Saison gegen den TSV Oberhaching (Mittwoch, 3. Oktober). Die Vorrunde läuft bis zum 15. Dezember, die Rückrunde startet für den Dritten der Vorsaison am 13. Januar auswärts in Bamberg. Saisonabschluss ist am 13. April – also eine Woche vor Ostern – zu Hause in der „Sene“ gegen Science City Jena II. Neu in der 1. Regio sind der Aufsteiger TV Goldbach und der Wiederaufsteiger TuS Bad Aibling.

Die Regionalliga-Spiele der VfL-Baskets 2018/2019

Vorrunde

Samstag, 22. September, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – TTL Bamberg

Samstag, 29. September, 15.00 Uhr

MTSV Schwabing – VfL Treuchtlingen

Mittwoch, 3. Oktober, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – TSV Oberhaching

Samstag, 6. Oktober, 19.00 Uhr

TSV Breitengüßbach – VfL Treuchtlingen

Samstag, 20. Oktober, 19.30 Uhr

TV Goldbach – VfL Treuchtlingen

Samstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr

Herzogenaurach – VfL Treuchtlingen

Samstag, 3. November, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – Hellenen München

Samstag, 10. November, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – Baskets Vilsbiburg

Samstag, 17. November, 19.30 Uhr

hapa Ansbach – VfL Treuchtlingen

Samstag, 24. November, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – SB DJK Rosenheim

Samstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr

BG Leitershofen – VfL Treuchtlingen

Samstag, 8. Dezember, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – TuS Bad Aibling

Samstag, 15. Dezember, 15.00 Uhr

Science City Jena II – VfL Treuchtlingen

Rückrunde

Sonntag, 13. Januar, 15.00 Uhr

TTL Bamberg – VfL Treuchtlingen

Samstag, 19. Januar, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – MTSV Schwabing

Sonntag, 27. Januar, 16.00 Uhr

TSV Oberhaching – VfL Treuchtlingen

Samstag, 2. Februar, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – TSV Breitengüßbach

Samstag, 9. Februar, 20.00 Uhr

Hellenen München – VfL Treuchtlingen

Samstag, 16. Februar, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – TV Goldbach

Samstag, 23. Februar, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – Herzogenaurach

Sonntag, 10. März, 16.00 Uhr

Baskets Vilsbiburg – VfL Treuchtlingen

Samstag, 16. März, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – hapa Ansbach

Samstag, 23. März, 19.00 Uhr

SB DJK Rosenheim – VfL Treuchtlingen

Samstag, 30. März, 19.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – BG Leitershofen

Samstag, 6. April, 19.00 Uhr

TuS Bad Aibling – VfL Treuchtlingen

Samstag, 13. April, 18.00 Uhr

VfL Treuchtlingen – Science City Jena II

