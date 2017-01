So schmeckt der Winter

WEISSENBURG - Saftiger Kohl, knackiger Lauch, aberwitzig geformte Knollen, bunte Rüben und die sogenannten Wintersalate wie Chicorée – die Natur sorgt während der kalten Jahreszeit für mehr Abwechslung auf den Tellern, als man zunächst denken würde.

Assistenzköche: Fritz Walter, Helga Horrer und Ines Wieland-Heinz (v. li. mit Kochmützen) bereiteten im Parkhotel Altmühltal in Gunzenhausen eine leckere Pastinakensuppe für die „Wintergenüsse“- Kulinarikaktion der ZIA zu. © Husz



Dabei werden viele dieser gesunden und wohlschmeckenden Gemüsesorten in unserer Gegend schon lange angebaut, sind im Lauf der Globalisierung jedoch teils in Vergessenheit geraten. Dem will die Zukunftsini­tiative Altmühlfranken (ZIA) seit ein paar Jahren mit gezielten Kulinarikaktionen entgegensteuern. Jüngstes Beispiel: „Die Wintergenüsse“.

Regionale und saisonale Produkte mit hiesigen Gaststätten zusammenzubringen, ist mehr als nur ein nostalgisches „Zurück zu den Wurzeln“. Es fördert die Wirtschaftskreisläufe vor Ort, sorgt für kurze Wege zwischen Erzeugern und Verbrauchern, was wie­derum die Umwelt schont und für mehr Frische auf dem Teller sorgt.

Vier kulinarische Aktionswochen hat die ZIA in diesem Jahr geplant. Den Auftakt machen die „Wintergenüsse“, die am heutigen Freitag, 13. Januar, anlaufen. Bis Sonntag, 29. Januar, kann in sieben teilnehmenden Gastronomiebetrieben wieder erfahren, wie köstlich Heimat und Saison den Tisch zu decken vermögen.

Einer der Beteiligten ist das Restaurant „Chicorée“ im Parkhotel Altmühltal in Gunzenhausen. Hier sind zur Auftaktveranstaltung Vertreter aus Politik, Landwirtschaft, Regional- und Direktvermarktung und den mitwirkenden Speiselokalen zusammengekommen, um unter der Anleitung von Küchenchef Ralf Roppelt und seinem Team ein Pastinakensüppchen und Wirsingrouladen mit Kartoffeln zuzubereiten.

Lange Arbeitsflächen aus Edelstahl, unzählige Pfannen, Schöpfkellen und Rührbesen, im Stakkato-Takt niedersausende Messer und in der Luft mollig warmer Essensdunst. Den Blick direkt über die Schultern der Profis ei­ner Gastronomieküche gibt es nicht alle Tage. In zwei Gruppen machten sich die Gast-Köche ans Werk. Für die Wurzelbrühe schälten und schnippelten Kreisbäuerin Helga Horrer, Ines Wieland-Heinz vom Gasthaus „Zum Hirschen“ in Muhr am See, Metzgermeister Johann Rebelein und Kreisrat Fritz Walter, was die Finger hergaben. Bald schon blubberte es im Topf und Pastinakenduft machte sich breit.

Derweil erprobten sich Renate Schwarz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Betti Städtler vom „Brandenburger Hof“ in Weißenburg sowie der stellvertretende Landrat Robert Westphal in der Kunst des Zwiebelhackens und Krautwi­ckelns. „Wir hoffen, dass wir was Vernünftiges zusammenkriegen“, hat der Politiker zu Beginn augenzwinkernd angemerkt. Kathrin Kimmich, die Leiterin der Zukunftsinitiative, Hotelier Klaus Horrolt und Küchenchef Ralf Roppelt schauten dem Werkeln beider Gruppen zufrieden zu.

Als die Mahlzeiten fertig waren, durften Roppelts temporäre Assistenten ihre Kochmützen abnehmen und zum geselligen Beisammensitzen übergehen. Schließlich wollte das Gemeinschaftsprodukt ja auch verkostet werden. Die beiden ausgewählten Gerichte (und mehr) stehen für die Dauer des Aktionszeitraums auf der Speisenkarte des Parkhotels und sollen allen Gästen Appetit auf heimisches Wintergemüse, auf regional-saisonale Genüsse machen.

Andere, ebenfalls qualitativ hochwertige Menüs – insgesamt knapp 40 an der Zahl – erwarten die Besucher auf den Aktionskarten des Gasthauses „Zum Hirschen“ in Muhr am See, des „Brandenburger Hofs“ in Weißenburg, des Landgasthofs „Zum Schnapsbrenner“ in Großweingarten, des Gasthofs „Zur Sonne“ in Fiegenstall, des Landgasthauses „Jägerhof“ in Absberg und des Gasthofs „Zum Goldenen Lamm“ in Wettelsheim. Im Frühjahr veranstaltet die ZIA zusammen mit Gasthöfen noch die Fischwochen.

