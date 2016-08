Solnhofen: Einbruch in Getränkemarkt

SOLNHOFEN - Zigaretten und Bargeld im Wert von gut 400 Euro waren die Beute bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Solnhofen.

Symbolbild Polizei © NN



Wie der Täter in das Gebäude in der Bahnhofstraße gelangen konnte, ist nicht feststellbar, schreibt die Treuchtlinger Polizei in ihrem Bericht.

Möglicherweise hatte er sich bei Geschäftsschluss am Dienstagabend einschließen lassen. Er versuchte zwei Registrierkassen aufzubrechen so dass an diesen ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand.