Solnhofen und Oberhochstatt in der Zwischenrunde

TSG und SSV kamen in Weißenburg als Erster und Zweiter der Gruppe 8 weiter - 20.12.2016 08:10 Uhr

WEISSENBURG - Die Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Herren ist mit den ersten Vorrundenturnieren angelaufen. Dabei haben unter anderem die TSG Solnhofen und der SSV Oberhochstatt den Einzug in die Zwischenrunde geschafft.

Fast gleichauf: Der SSV Oberhochstatt (in Rot) und der SC Ettenstatt trennten sich in ihrem Auftaktspiel mit einem 3:3. Am Ende überflügelte der SSV aber noch den SCE durch einen Erfolg im abschließenden Match gegen Gruppensieger TSG Solnhofen. © Uwe Mühling



Die Solnhofener wurden in der Gruppe 8 in der Weißenburger Landkreishalle Erster. Der Kreisligist (9 Punkte) spielte sich zunächst mit drei Siegen recht souverän durch, sodass er sich im letzten Match gegen den Kreisklassisten Oberhochstatt eine 2:3-Niederlage erlauben konnte. Der SSV (8) schaffte dadurch noch den Sprung auf den zweiten Platz und überholte den A-Klassisten SC Ettenstatt (7), der schon mit einem Bein in der Zwi­schenrunde gestanden hatte. Der FC Nagelberg (4) und der Türk FC Weißenburg (0) folgten auf den weiteren Plätzen.

Auch in der Gruppe 7 des „VGN-Lotto-Bayern-Hallencups“ im Gebiet Neumarkt Jura ging es mit fünf Mannschaften um Platz eins und zwei, die zum Weiterkommen berechtigten. Hier wurde der Kreisligist TV Hilpoltstein seiner Favoritenrolle mit optimalen zwölf Punkten gerecht und machte das Rennen vor dem A-Klassisten DJK Workerszell (9), den beiden Kreisklassisten DJK Grafenberg (6), der TSG Ellingen (3) sowie dem punktlosen SV Heuberg (wir berichteten bereits).

Wiedersehen mit alten Bekannten: Florian Brunz (2. v. re.) erzielte beim 6:1 der TSG Solnhofen gegen den FC Nagelberg drei Tore gegen seinen Ex-Verein. © Uwe Mühling



Weitere Turniere fanden am Sonntag in Schwabach (vier Gruppen) und Gunzenhausen (zwei Gruppen) statt. Hier lief es nach einem anderen Modus, denn am Ende standen sich die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten in den sogenannten Überkreuzspielen – auch Playoffs oder Halbfinals genannt – gegenüber. In Gunzenhausen setzten sich dabei jeweils die Gruppensieger durch: Der FC Gunzenhausen schlug nämlich den TSV Spalt mit 4:0 und die DJK Obererlbach gewann gegen den SV Cronheim mit 1:0. Das bedeutete unterm Strich auch ein 2:0 für die Kreisklassisten im Vergleich mit den Kreisligisten.

Duelle der Nord-Kreisligisten

In der Schwabacher Hans-Hoch­eder-Halle gab es in den Playoffs der Gruppen 3 und 4 jeweils Duelle von Teams aus der Kreisliga Nord. Der SC Großschwarzenlohe setzte sich hierbei mit 6:5 im Sechsmeterschießen gegen den Rekord-Hallenmeister des Altkreises Jura, die DJK Schwabach, durch und der SV Rednitzhembach machte mit einem 2:1 gegen den SV Penzendorf das Rennen. Allerdings dürfen sich auch die jeweiligen Halbfinal-Verlierer noch Hoffnungen auf die nächste Runde machen, denn die acht besten von zwölf Teams (nach Punkten und Toren) ziehen ebenfalls in die Zwischenrunde ein.

Nach dem absolvierten ersten Teil der Vorrunden am vierten Adventssonntag geht es nach Weihnachten am Freitag, 30. Dezember, mit den Gruppen 9 bis 14 weiter. Dabei wird in Freystadt, Neumarkt und auch in der Pleinfelder Brombachhalle gespielt. Dort werden am vorletzten Tag des Jahres gleich im Auftaktspiel um 17.30 Uhr die beiden Lokalmatadoren der SG Ramsberg/St. Veit und des FC Pleinfeld aufeinandertreffen.

Die Zwischenrunde geht dann am Donnerstag, 5. Januar (Weißenburg und Neumarkt), sowie am Sonntag, 8. Januar (Schwabach und Freystadt), mit insgesamt 32 Mannschaften über die Bühne. Hier greifen erstmals auch die Mannschaften der Bezirksliga aufwärts ins Geschehen ein. Für die Weißenburger Zwischenrunde in der Landkreishalle wurden die beiden Bezirksligisten TSV 1860 Weißenburg und TSG Roth gesetzt. Bei den Zwischenrunden gibt es am Ende insgesamt wieder acht Überkreuz- oder Halbfinalspiele, deren Sieger das Feld für die Endrunde am Sonntag, 15. Januar, in der Schwabacher Hans-Hocheder-Halle bilden werden.

Uwe Mühling