Sommerklänge in der Stadt

Livemusik am Gunzenhäuser Hafnermarkt - vor 29 Minuten

GUNZENHAUSEN - Die Sommerklänge in Gunzenhausen gehen weiter. Auf dem Gunzenhäuser Hafnermarkt gibt es wieder jede Menge handgemachten Folk, Country und Americana. Nicht unbedingt, was zum Tanzbein schwingen, aber sehr gut was zum Zuhören und in den Abend hineinträumen.

The Green Apple Sea Foto: Nadine Rodler



Im Angebot sind zwei alte Bekannte. Einmal Smokestack Lightnin‘, die Country-Roll-Band aus Schwabach, die zwischenzeitlich mal berühmt und zuletzt mit Ärzte-Schlagzeuger Bela B auf Tour war. Auch wenn der Hype um die Schwabacher nachgelassen hat, ist ihre Musik immer noch großartig. Souveräner Country zum Genießen.

Außerdem bereits in Gunzenhausen gespielt haben The Green

Apple Sea aus Nürnberg. Und auch die sind musikalisch eher nostalgisch unterwegs und präsentieren verträumten Indie-Folk mit Herz und Verstand. Auch sie hatten im Übrigen mal ziemlich große Zeiten, als das Musikmagazin Rolling Stone etwa einen ihrer Songs auf einen Sampler hob.

Unseres Wissens nach neu im Programm der Sommerklänge sind The Air we breathe. Eine etwas jüngere Nürnberger Band, die mit ihrem ziemlich ausgefeilten Indie-Sound gerade auf dem Weg nach oben ist und ihr erstes Album aufgenommen hat. Se Hazelnuts aus Forchheim komplettieren das Programm und bringen mit ihrem Beat-Sound auch etwas Schwung in die Sommerklänge.

Sonntag, 5. August, 19 Uhr, Hafner, Gunzenhausen

Die genauen Spieltermine sind über die Homepage http://www.diekulturmacherei.de/start.html einzusehen.

Jan Stephan Carpe diem