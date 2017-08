„Unglaublich schön“: So empfand nicht nur Oskar Leykamm sondern viele weitere Besucher den zweiten Auftritt der Gruppe Sonat Vox in Pappenheim. Das A-capella-Ensemble unter Leitung von Justus Merkel begeisterte sein Publikum auf ganzer Linie. Die ehemaligen „Windsbacher“ sangen in der vollbesetzten und sonst eher selten geöffneten Kirche im ehemaligen Augustinerklos­ter geistliche Werke aus verschiedenen Epochen und hatten hernach noch ein paar weltliche Lieder im Klosterhof zu bieten. © Uwe Mühling