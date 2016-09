Sonntagsspiel des TSV 1860 gegen Mosbach

Weißenburg empfängt als Vorletzter den Bezirksliga-Dritten - vor 52 Minuten

WEISSENBURG - Vorletzter gegen Tabellendritter – so lautet die Konstellation am Sonntag im Sportpark Rezataue in Weißenburg. Dort erwartet der TSV 1860 den SV Mosbach. Anstoß für das Match der Fußball-Bezirksliga 2 ist um 16.00 Uhr gleich nach dem A-Klassen-Derby der „U23“ gegen den FC/DJK II.

Voller Einsatz nötig: Wie beim letzten Heimspiel vor zwei Wochen gegen Holzheim (1:0) werden die Weißenburger (in Gelb) auch diesmal wieder alles in die Waagschale werfen müssen, wenn sie gegen Mosbach punkten wollen. Foto: Uwe Mühling



Aufgrund des Tabellenstandes ist klar, dass die Mosbacher um ihren Trainer Werner Pfeuffer als Favorit ins Spiel gehen. Die Kicker aus dem Feuchtwangener Ortsteil sind obendrein sehr auswärtsstark und haben auf gegnerischen Plätzen als einziges Team der Liga noch kein Spiel verloren. Die Weißenburger werden deshalb aber keineswegs klein beigeben. Im Gegenteil: Der TSV 1860 hat sieben seiner acht Punkte zu Hause geholt und hat aus Sicht von Trainer Oliver Wellert schon mehrfach gezeigt, dass er den vorderen Teams durchaus Paroli bieten kann.

„Es hat nie viel gefehlt, um gegen die Spitzenteams zu punkten“, sagt er mit Blick auf die Spiele gegen Feuchtwangen, Aufkirchen oder Ornbau. Hier sowie auch beim Landesliga-Absteiger Dinkelsbühl habe man immer wieder die Chance gehabt, in Führung zu gehen oder zumindest den Ausgleich zu erzielen. Letztlich standen die Weißenburger zwar immer mit leeren Händen da, „es ist aber keineswegs so, dass wir gnadenlos abgeschossen werden“, stellt der Coach fest.

Generell findet er die Lage nicht so dramatisch wie man mit Blick auf die Tabelle vermuten könnte. „Die Personalsituation lässt momentan einfach nicht mehr zu“, findet Wellert und verweist auf die „großen Improvisationen, die jedes Wochenende nötig sind“. Auch diesmal wieder: Schlüsselspieler wie Sebastian Struller, Jonas Ochsenkiel oder Sebastian Walter fallen erneut aus, hinzukommen zwei dicke Fragezeichen hinter Dauerbrenner Marco Schwenke sowie Tom Riedel, die beide unter der Woche nicht trainieren konnten. Torhüter Johannes Uhl ist zudem in Urlaub. Hier hatte Wellert aber ohnehin schon vorigen Sonntag in Ornbau einen Wechsel vollzogen und erstmals Neuzugang Dominic Rogner eingesetzt, der seine Sache bestens machte.

Wie zuletzt, so wird der TSV 1860 auch diesmal versuchen, erst einmal defensiv gut zu stehen und nach vorne auf seine Chance zu lauern. Auf jeden Fall will man nicht wieder in eine Heimpleite wie beim 1:6 im Vorjahr laufen. Damals war zur Pause noch alles offen gewesen (1:1), dann geriet man in Rückstand und wurde im weiteren Verlauf gnadenlos ausgekontert. Dass die TSV-Sechziger mit dem SV durchaus mithalten können, haben sie dann beim 2:2 im Rückspiel in Mosbach bewiesen. Und daran gilt es am Sonntag anzuknüpfen.

Der Weißenburger Kader: Rogner, Lehner, Schwenke (?), Siol, Weglöhner, Blob, Lotter, Strobel, Leibhard, Riedel (?), Böhm, Hofer, Jäger, Wnendt, Hedwig, Herrmann.

Uwe Mühling