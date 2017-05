Spannende Zeiten im Bergwaldtheater

Saisonstart in Weißenburg steht bevor - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - In drei Wochen startet das Weißenburger Bergwaldtheater in die neue Saison. Den Auftakt macht am Samstag, 27. Mai, das Heimspiel-Festival mit Max Giesinger, Hans Söllner und mehr als 3 000 Besuchern. Anlass für uns, das Theater mal unter die Lupe zu nehmen, denn im Bergwaldtheater hat sich nicht nur einiges getan, die Veränderungen gehen weiter, wie Kulturamtsleiterin Andrea Persch im Gespräch mit unserer Zeitung feststellte.

Volles Haus: Das wünscht man sich auch 2017 wieder so oft wie möglich im Bergwaldtheater. In drei Wochen startet die Saison mit dem Heimspiel-Festival. Das Theater wartet auch in diesem Jahr mit ein paar Neuerungen auf. Foto: WT-Archiv



Dass sich das Bergwaldtheater wieder berappelt hat, die Krise der Nuller-Jahre gemeistert scheint, das ist schon keine Nachricht mehr. Seit einigen Jahren läuft es in der Naturbühne wieder rund. So rund, dass es nicht mehr nur darum geht, das Theater auf Kurs zu halten, sondern man sich mit Freude auch wieder Gedanken um die mittelfristige Zukunft macht. Und die verspricht spannend zu werden.

Das Heimspiel-Festival ist zum festen Baustein des Programms geworden und eröffnet bereits im zweiten Jahr die Saison. Mit mehr als 3 000 verkauften Karten dürfte es – trotz Erweiterung des Areals – auch in diesem Jahr bald wieder „ausverkauft“ melden. Eine neue Programmzutat versucht man in dieser Saison mit einem zweitägigen Liedermacherfestival im Bergwaldtheater zu etablieren. Am 20. und 21. Juli kommen mit Pippo Polina und Hannes Ringlstetter arrivierte Größen, mit Carolin No und Gankino Circus aber auch sehr spannende Entdeckungen aus der zweiten Reihe.

Neues Theaterprojekt

Die Kulturamtsleiterin will dem neuen Format Zeit geben. „Ich denke, das braucht ein wenig, aber das passt hier sehr gut rein“, so Persch. Und 2018 steht schon der nächste spannende Versuch auf der Agenda. Dann gibt es sogar eine Uraufführung im Bergwaldtheater, wenn das Stück des Weißenburger Stadtschreibers Franzobel in der Naturbühne gespielt wird.

Der mehrfach preisgekrönte Autor wird ab Juni gut drei Monate in Weißenburg leben und in dieser Zeit ein Stück mit lokalem Bezug direkt in die Kulisse des Bergwaldtheaters schreiben. Das soll 2018 mit Amateurschauspielern aus der Region, einem professionellen Regisseur und prominenten Hauptrollen aufgeführt werden.

Heimspiel, Liedermacherfestival und Stadtschreiber-Stück sind für Persch die Ecksteine, um die sie für 2018 ihr Bergwaldtheaterprogramm bauen will. Wobei zu dieser Trias sicher auch der „Brandner Kaspar“ der Weißenburger Bühne gehören dürfte, der mittlerweile im zweiten Jahrzehnt immer noch die Menschen begeistert und das Theater füllt.

Die aktuelle Saison läuft ordentlich an. Rund 8 400 Karten sind im Vorverkauf bereits über den Tresen gegangen. Bei den 14 Veranstaltungen in diesem Jahr will man die Besucherzahl aus dem vergangenen Jahr (12 400 Besucher/elf Veranstaltungen) allerdings deutlich reißen. Das sollte aber möglich sein, zumal das Theater inzwischen 95 Sitzplätze mehr hat. Seit der Verfüllung des Orchestergrabens im vergangenen Jahr gibt es nun 1 320 offizielle Sitzplätze und weitere 500 Wurzelplätze. Mit den neuen Sitzplätzen wurde auch die Einteilung der Kategorien geändert. Die Premium-Plätze gibt es nun im ehemaligen Orchestergraben: mit bester Sicht auf das Geschehen und in lockerer Bestuhlung.

Das Kulturamtsteam des Bergwaldtheaters arbeitet gerade daran, das Theater überregional besser zu vermarkten. Die meisten Besucher kommen im Moment noch aus dem Landkreis selbst und aus den umliegenden Regionen Ansbach, Roth und Schwabach. Potenzial sieht man vor allem noch im Donauwörther und im Eichstätter Raum. Das Theater selbst verfügt mit seiner Naturkulisse über genügend schlagende Argumente, das Problem ist, dass es nach wie vor noch zu wenig bekannt ist.

Anlass zur Freude gibt derweil die Sanierung des Gasthauses Zur Ludwigshöhe (wir berichteten). „Wir freuen uns da sehr drüber“, stellt Andrea Persch fest. Ein frisch saniertes Gasthaus mit schönem großen Biergarten und Übernachtungsmöglichkeiten ist für die Infrastruktur des Theaters hervorragend. Das Umfeld des Theaters ist damit gut aufgestellt, dafür gibt es mittelfristig im Theater selbst noch Sanierungsbedarf. „Es wäre wünschenswert, wenn die Garderoben mal angegangen werden“, so die Kulturamtsleiterin. „Das sind nicht die allerneuesten und auch nicht die allerschönsten.“

Karten für alle Veranstaltungen der aktuellen Saison gibt es im Weißenburger Amt für Kultur und Touristik im Haus Kaaden (Telefon 0 91 41 / 9 07-1 23) und unter anderem auch beim Weißenburger Tagblatt.

Jan Stephan