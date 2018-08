Sparta trifft Pappenheim

Ungewöhnliche Ausstellung in der Altmühlstadt - vor 28 Minuten

PAPPENHEIM - „Spartaner in Pappenheim“, so heißt die Ausstellung der beiden Nürnberger Künstler Monika Ritter und Harri Schemm. Das lässt nun, wenn man ehrlich ist, so ein, zwei Fragen offen.

Sparta trifft Pappenheim



Sparta trifft Pappenheim



Der Pressetext zu der Veranstaltung gibt nur bedingt Aufschluss. Die „Spartaner“ stünden für Bescheidenheit, Genügsamkeit und Kargheit, wird einem dort erklärt. Und „Pappenheim“ laut Schiller bekanntermaßen für Zuverlässigkeit, im heutigen Sprachgebrauch ein wenig auch für menschliche Unzulänglichkeiten.

Ob es also darum geht, die Spartaner den Pappenheimern gegenüberzustellen? Reizvoll wäre das, waren doch immerhin mal beide sprichwörtlich für ihre Tapferkeit bekannt. Wobei die Jungs aus Sparta dann vermutlich doch die härteren Knochen waren. Was sich die beiden Künstler also bei der Namensgebung gedacht haben? Das erfährt man wohl erst bei der Ausstellungseröffnung.

Wenn das so ist, bleibt uns nur noch einen schnellen Blick auf die beiden Künstler zu werfen. Monika Ritter hat an der Nürnberger Kunstakademie Bildhauerei studiert und eine beachtliche Karriere hingelegt. Ihre expressiven Skulpturen aus Stein, Holz und anderen Materialien sind im Klassischen schön und lassen gerne tief in das Innere der dort dargestellten Wesen blicken.

Eher der Pop-Art verbunden fühlt sich wohl Harri Schemm, der für seinen expressiven, leuchtenden, mitunter kindlich-begeistert wirkenden Malstil bekannt ist. Vor rund zehn Jahren wurden seine farbenfrohen Bilder etwa bei einer Blauen Nacht auf die Nürnberger Kaiserburg projiziert.

VERNISSAGE: Sonntag, 15. Juli, 15 Uhr, Stadtmühle, Pappenheim

Die Ausstellung ist vom 15. Juli bis zum 9. September im Museum an der Stadtmühle zu sehen. Geöffnet ist jeweils an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr.

Jan Stephan Carpe diem