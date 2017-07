Sprungturm wird umgebaut

Nach schwerem Unfall im Weißenburger Freibad - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der schwere Unfall am Sprungturm des Weißenburger Freibads (wir berichteten) hat nun Folgen. Die Weißenburger Stadtwerke setzen aktuell bereits wesentliche Umbauarbeiten um. Dem Jungen geht es inzwischen besser, er konnte die Intensivstation verlassen.

Für Bauarbeiten gesperrt: Am Sprungturm im Weißenburger Limesbad wird nach einem schweren Unfall nachgerüstet. Zusätzliche Handläufe und Fallschutzmatten werden dort angebracht. © Nico Kögel



André Goldfuß-Wolf steht vor dem Sprungturm des Weißenburger Limesbades. Der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Weißenburg sieht zu, wie dort gerade zusätzliche Handläufe an den Aufstiegsleitern des Turms montiert werden. Mit einem unguten Gefühl denkt er an den Tag zurück, als dort ein siebenjähriger Junge abstürz­te. „Der gleiche Unfall darf so kein zweites Mal passieren“, stellt Goldfuß-Wolf fest. Man versuche nun Gefahrenschwerpunkte zu entschärfen. Dazu gehört der besagte Sprungturm. Aber auch andere Gefahrenstellen, wie etwa das Einmeterbrett oder die beiden Kinderrutschen, sollen sicherer werden.

Der Bub war beim Aufstieg vom Drei- auf den Fünfmeterturm gestürzt und hatte sich dabei schwere Ver­letzungen zugezogen. Nach einer anfänglichen Behandlung im Nürnber­ger Südklinikum wurde er in die Cnopf’sche Kinderklinik verlegt und dort stundenlang notoperiert. Mittlerweile befindet er sich auf dem Weg der Besserung. Nach knapp einer Woche auf der Intensivstation liegt er derzeit auf der Normalstation.

Am Wochenende wird er das Krankenhaus voraussichtlich verlassen können. In etwa vier Monaten muss er allerdings noch einmal am Bein operiert werden. Danach hofft die Mutter auf eine vollständige Genesung.

Im Limesbad ist man nun erst einmal um eine kurzfristige Lösung bemüht. Diese sieht konkret so aus, dass zum einen zusätzliche Handläufe an den Aufstiegen zum Sprungturm angebracht werden. Diese sollen einen kleineren Umfang haben, sodass auch kleinere Kinder sie komplett umfassen können. Zum anderen sollen unter dem Turm sowie am Einmeterbrett und an den beiden Kinderrutschen Fallschutzmatten in den Boden eingelassen werden. Zudem wird überlegt, ob man zumindest am Aufgang zum Fünfmeterturm eine seitliche Absturzsicherung anbringen soll.

Das Anbringen der zusätzlichen Handläufe ist schon erfolgt und die Fallschutzmatten wurden bestellt, versichert André Goldfuß-Wolf. Er hofft auf eine zeitnahe Lieferung. Langfristig soll das Bad noch sicherer werden, man ist deshalb an einer endgültigen Lösung des Problems interessiert.

Umbau in der Übergangszeit

Diese besteht, nach Aussagen von Goldfuß-Wolf, in einem Treppenaufgang, der von der hinteren Stirnseite des Sprungturms auf das Drei- sowie auf das Fünfmeter-Plateau führen soll. Dieses Bauprojekt muss erst geplant werden und soll dann in der Übergangszeit realisiert werden. Somit würde die Treppe ab nächster Badesaison zur Verfügung stehen. „Ich denke, wir haben eine gute Lösung gefunden, trotzdem bleibt ein Sprungturm natürlich immer ein Gefahrenpunkt“, sagt der technische Geschäftsführer der Stadtwerke. Die Mutter des Jungen sieht die Nachbesserungen positiv. „Ich finde es toll, dass jetzt schnell reagiert wird.“

Die erste Überlegung, wie man ei­nen gleichartigen Unfall verhindern könne, war, Rückfallkörbe an den Aufstiegen des Sprungturms anzubringen. Diese sollten ein Ausfallen aus der Leiter verhindern. Nach Absprache mit einem Sicherheitsexperten des TÜV wurde die Idee aber wieder verworfen. Durch die Rückfallkörbe könne es zu anders gearteten Verletzungen kommen, beispielsweise wenn ein Kind mit dem Arm im Korb hängen bleiben würde.

