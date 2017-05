Spürbare Sperren am Wochenende

Altstadtlauf und Heimspiel-Festival sorgen für Umleitungen in Weißenburg - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Zwei Großveranstaltungen sorgen am Wochenende für spürbare Straßensperren in Weißenburg. Am Samstag ist wegen des Heimspiels am Bergwaldtheater kein Durchkommen, am Sonntag muss man im Stadtzentrum wegen des Altstadtlaufs Umwege in Kauf nehmen.

Symbolbild © Colourbox



Symbolbild Foto: Colourbox



Das Heimspiel-Festival am Samstag mit Max Giesinger, Hans Söllner, Itchy Poopzkid und Dubioza Kolektiv sprengt alle bisher bekannten Bergwaldtheater-Rekorde. Oberhalb des aufgelassenen Steinbruchs wurde eine zweite Veranstaltungsfläche geschaffen. Die 3750 Tickets sind bis auf ein paar letzte Restkarten alle weg.

Die neue Dimension des Festivals erfordert auch eine komplett neu aufgestellte Logistik. Der normale Bergwaldtheater-Parkplatz ist komplett für Aussteller, Bands und Rettungskräfte reserviert. Wer zur Freilichtbühne will, muss entweder laufen oder den kostenlosen Pendelbus bzw. das Taxi-Shuttle nehmen. Der Bus ist kostenlos und verkehrt ab 12.00 Uhr durchgängig zwischen dem Parkplatz Wiesenstraße und dem Theater. Das Taxi-Shuttle bringt die Besucher für pauschal drei Euro vom Bahnhof und Busbahnhof nach oben auf die Ludwigshöhe bzw. wieder herunter.

Die Straße hoch zum Bergwaldtheater ist für den normalen Verkehr komplett gesperrt. Damit geht es auch nach Haardt nur über die B 13. Daran sollte auch denken, wer am Samstag zum Schützenfest nach Suffersheim fahren will. Die Sperrung wird sich bis in die Nacht hinziehen.

Am Sonntag ist dann der Weg in die Weißenburger Altstadt kompliziert. Start und Ziel ist jeweils in der Luitpoldstraße. Die Laufstrecke geht über die Obertorstraße in das Seilergäßchen, über den Seeweiher zur Südlichen Ringstraße, dort wird die Straße An der Hagenau überquert und es geht weiter über die Südliche Ringstraße am Kirchhof, in die Westliche Ringstraße, in die Rosenstraße und letztendlich zum Ziel.

Sicherheit der Läufer

Um die Sicherheit der Läufer nicht zu gefährden, werden fast alle Zufahrten zur Altstadt dichtgemacht. Lediglich über die Kreuzung Am grünen Kranz (Katholischer Berg) in die Frauentorstraße ist eine Zu- und Abfahrt in die Altstadt während der Laufveranstaltung möglich.

Diese beginnt um 10.00 Uhr mit dem Hauptlauf. Der letzte Staffellauf wird um 15.30 Uhr gestartet. Zielschluss soll um 16.30 Uhr sein. Die Stadt Weißenburg bittet die Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Sperre und um Verständnis.

Nach der Sperrung ist übrigens vor der Sperrung. Auch ab Montag müssen die Autofahrer in der Altstadt einen kleinen Umweg hin­nehmen – weil der Übergang der Sparkasse in der Wildbadstraße abgebrochen wird. Diese Sperrung wird maximal bis zum Freitag dauern.

Robert Maurer