SpVgg Weiboldshausen holte den Nachwuchs an die Platten

Ortsentscheid der Tischtennis-Minis – In 14 Jahren fast 200 Teilnehmer - vor 1 Stunde

ELLINGEN - Die SpVgg Weiboldshausen hat jüngst zum Ortsentscheid der 34. bundesweit ausgetragenen Tischtennis-mini-Meisterschaften eingeladen. In diesem Jahr kamen acht Kinder im Alter bis zu 12 Jahren aus Allmannsdorf, Ellingen, Mischelbach, Oberndorf und Stopfenheim. Insgesamt hat die SpVgg Weiboldshausen in den 14 Jahren nun schon 196 Teilnehmer begrüßen dürfen. Davon traten anschließend 68 Mädchen und Jungen dem Verein bei.

Mit Spaß und Begeisterung an der Platte: Die Teilnehmer/-innen des diesjährigen Ortsentscheids der Tischtennis-Minis bei der SpVgg Weiboldshausen in der Ellinger Schulturnhalle. © SpVgg Weiboldshausen



Vor dem Turnier in der Ellinger Schulturnhalle stand das Aufwärmen auf dem Programm. Dabei wurde mit einfachen Ballgewöhnungsübungen begonnen. Im weiteren Verlauf des Turniers wurden in spannenden und mit großer Begeisterung geführten Spielen die Sieger und Platzierten ermittelt. Dabei ist bemerkenswert, dass Magdalena Schmidt mit erst fünf Jahren die jüngste Teilnehmerin war. Drei Altersklassen wurden ausgetragen.

Für den reibungslosen Ablauf des Turniers übernahmen mehrere Jugendliche des Vereins die Verantwortung. Somit konnte nach rund zwei Stunden die Preisverleihung durch den Übungsleiter der SpVgg Weiboldshausen, Ludwig Pfaller, vorgenommen werden. Für alle Teilnehmer hatte der Veranstalter Urkunden und Sachpreise vorbereitet. Die neuen Meister und Platzierten nahmen die Anerkennungen für ihren Kampfeswillen und die erbrachte Leistung stolz mit nach Hause.

Den jeweils ersten Platz belegten in ihrer Altersklasse Lara Beyerlein, Lea Hunecker, Jakob Volk und Magdalena Schmidt. Weiterhin trugen sich Lennox Oppel, Romy Mützel, Lorenz Sichert und Til Hunecker in die Bestenlisten ein. Somit qualifizierten sich alle Teilnehmer für den Kreisentscheid, der am Samstag, 11. März, ab 10.00 Uhr in Langenaltheim stattfinden wird. Eine Einladung für dieses weiterführende Turnier wird automatisch an alle Teilnehmer zugestellt. Darum kümmert sich in bewährter Manier der Kreisvorsitzende Ludwig Meyer.

Die SpVgg Weiboldshausen informierte die zahlreich anwesenden Eltern über das Spielgeschehen und hofft natürlich, dass einige der neuen Talente sich zu den Trainingszeiten freitags von 18.00 bis 19.30 Uhr an gleicher Stelle wieder einfinden. Dieses Schnuppertraining ist ebenfalls kostenlos. Weitere Informationen finden sich auch unter www.Spvgg-Weiboldshausen.de.