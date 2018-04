SSV Oberhochstatt ist neuer Spitzenreiter, DJK Stopfenheim verlor an Boden

"Niederhofener" gewannen beim Schlusslicht VfL Treuchtlingen und profitierten von Ochsenfelder Niederlage – Remis im Eintracht-Derby - vor 33 Minuten

WEISSENBURG - Der SSV Oberhochstatt grüßt als neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse West. Während die „Niederhofener“ um ihren Trainer Stephan Bauer einen 4:1-Pflichtsieg beim Schlusslicht VfL Treuchtlingen einfuhren, strauchelte der bisherige Spitzenreiter SV Ochsenfeld mit 0:2 in Westheim.

Einer der wenigen Höhepunkte in einem an Chancen armen Derby: Alesheims Keeper Martin Stützer rettete in dieser Szene des Duells gegen Kattenhochstatt. Am Ende trennten sich die beiden Nachbarvereine in der Kreisklasse West mit einem 1:1. © Klaus Katheder



Einer der wenigen Höhepunkte in einem an Chancen armen Derby: Alesheims Keeper Martin Stützer rettete in dieser Szene des Duells gegen Kattenhochstatt. Am Ende trennten sich die beiden Nachbarvereine in der Kreisklasse West mit einem 1:1. Foto: Klaus Katheder



Oberhochstatt liegt nun mit 33 Punkten vor Ochsenfeld (30). Dritter blieb die DJK Stopfenheim (28) – trotz ihrer 0:2-Heimniederlage gegen den TSV 1860 Weißenburg II (U23). Punktgleich mit Stopfenheim ist jetzt die DJK Dollnstein, die das Verfolgerduell beim SC Polsingen mit 3:2 gewann. Dabei gab es allerdings eine unschöne Szene mit einem Nackenschlag und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers. Friedlicher lief das Eintracht-Derby in Alesheim, wo sich der heimische SV und die Gäste aus Kattenhochstatt mit einem 1:1 trennten.

Alesheim – Kattenhochstatt 1:1

Das Nachbarderby zwischen dem SV Eintracht Alesheim und der SpVgg Eintracht Kattenhochstatt fand am Ende verdientermaßen keinen Sieger. Die Partie blieb über die gesamte Distanz auf mäßigem Niveau. Wirklich zwingende Torchancen waren zudem Mangelware. Den Gäs­ten gelang in der 25. Minute durch Stefan Kraft die Führung. Diese hatte aber nicht lange Bestand, denn Eintracht-Keeper Dominik Hegner leis­tete sich in der 39. Minute einen folgenschweren Fehler, der zum Alesheimer Ausgleich führte. Dominik Baumgärtners Befreiungsschlag übersprang den Eintracht-Torhüter und landete zum 1:1 im Netz. Das Match blieb auch nach dem Seitenwechsel schwach und bot kaum Torszenen. Die Gäste besaßen in der Schlussphase noch ein paar Chancen. Einmal parierte SVA-Keeper Martin Stützer glänzend. Der Rest – darunter Möglichkeiten von Felix Thalhauser und Chris Reichart – ging über oder neben das Tor, sodass es bei der gerechten Punkteteilung blieb.

SV Alesheim: Stützer, Dominik Baumgärtner, Andreas Herzog, Zweigert, Alex Herzog, Ittner, Gramlich, Marc Baumgärtner, Hegner, Konrad, Lechner (eingewechselt: Reissig, Schuler, Wagner).

Eintracht Kattenhochstatt: Hegner, Loy, Hüttinger, Felix Thalhauser, Marco Thalhauser, Rudat, Eckert, Mina, Scherer, Kraft, Dittrich (eingewechselt: Zäh, Reichart).

Reserven: 1:0 für Alesheim durch ein Tor von Markus Lyrhammer.

Stopfenheim – TSV 1860 WUG II 0:2

Beide Mannschaften drückten von Beginn an aufs Tempo. So entwickelte sich in Durchgang eins ein durchaus abwechslungsreiches Spiel, in dem allerdings kaum echte Torchancen zu verzeichnen waren. Zum einen fehlte sowohl der DJK Stopfenheim als auch dem TSV 1860 Weißenburg II im Abschluss die nötige Zielstrebigkeit, zum anderen verteidigten die Abwehrreihen hüben wie drüben aufmerksam. Einmal zappelte das Leder dann doch im Netz, beim Kopfball von Stopfenheims Johannes Börlein entschied der Schiedsrichter aber auf Foulspiel an TSV-1860-Keeper Dominik Rogner. Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig, Tempo und Präzision vermisste man nun allerdings. Stattdessen belauerten sich beide Teams. In der Schlussphase hatte die Weißenburger U23 dann das bessere Stehvermögen. Nachdem für die DJK Börlein und Sebastian Pfahler vergaben, traf auf der Gegenseite Robin Renner nach schönem Zuspiel von Jonas Bürlein zum 0:1. Stopfenheim probierte es noch mal und hatte durch Börlein die Chance zum Ausgleich. In der Schlussminute sorgte Michel Kraft schließlich für die endgültige Entscheidung zum 0:2.

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Lemmermeier, Link, Robert Renner, Florian Schlund, Schneider, Danner, Bittner, Wachter, Börlein, Pfahler (eingewechselt: Eichner, Andreas Sichert, Stefan Sichert).

TSV 1860 Weißenburg II (U23): Rogner, Forster, Stoll, Loy, Lotter, Mühling, Herrmann, Wnendt, Jäger, Kraft, Robin Renner (eingewechselt: Wittmann, Lucas Bürlein, Jonas Bürlein).

VfL Treuchtlingen – SSV Oberhochstatt 1:4

In einer ausgeglichenen, jedoch alles andere als hochklassigen Partie hatte der VfL Treuchtlingen früh die beste Chance: U19-Akteur Nico Klügl schoss jedoch knapp am Oberhochstatter Kasten vorbei. Nach rund einer halben Stunde ging das Tabellenschlusslicht dennoch in Führung: Michael Köhler überraschte SSV-Keeper Simon Kriegl mit einem weiten Freistoß, der auch dank der hoch­stehenden Sonne zum 1:0 einschlug. Für die an diesem Tag wenig einfallsreichen Gäste dauerte es bis nach dem Seitenwechsel, ehe Dominik Schweinesbein zum 1:1-Ausgleich traf. Wenig später bediente Stefan Auernhammer seinen Bruder Andreas per Kopf, der dann frei stehend zum 1:2 traf. Das Spiel war nun zugunsten des großen Favoriten gedreht, dennoch hätte der VfL beinahe ausgeglichen: Köhler schickte Alexander Mayr auf die Reise, der legte sich den Ball jedoch zu weit vor und rauschte mit Oberhochstatts Schlussmann Kriegl zusammen. Statt des Ausgleichs hieß es nun Unterzahl für das Heimteam, da Schiedsrichter Moritz Baumeister Mayr mit Gelb-Rot des Feldes ver­-wies. Mit einem Mann weniger fügten sich die „Grabener“ ihrem Schicksal. Stefan Auernhammer per Foulelf­meter sowie Bastian Walcher schraubten das Ergebnis zum 1:4-Endstand für den neuen Tabellenführer in die Höhe.

VfL Treuchtlingen: Erdinger, Hecker, Edwin Milles, Hochmuth, Baurenschmidt, Moghaddam, Köhler, Moritz Vogt, Klügl, Haubner, Liebhardt (eingewechselt: Mayr, Bosch).

SSV Oberhochstatt: Kriegl, Frankl, Danzer, Wiedemann, Harbatschek, Schäfer, Andreas Auernhammer, Stefan Auernhammer, Walcher, Hager, Schweinesbein (eingewechselt: Münzner, Michaelsen).

Reserven: 4:4; Tore für den VfL Treuchtlingen II durch Matthias Schübel (2), Sascha Ruppert und Michael Winter; Treffer für die SG Oberhochstatt/Fiegenstall II durch Stefan Karez (3) und Sharif Mohammadi.

Uwe Mühling/Klaus Katheder