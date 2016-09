SSVO entführte die Punkte aus Ellingen

WEISSENBURG - Trotz eines knappen 1:0-Sieges bei der TSG Ellingen hat der SSV Oberhochstatt weiterhin einen relativ großen Rück­stand auf die Führenden der Kreisklasse West. Für die SSVler wird der Weg kein leichter sein, um sich ganz vorne in die Spitzengruppe zu spielen. Tabellenführer TSV Absberg gewann beim SV Westheim (3:1) auch das fünfte Spiel in Folge und auch der Tabellenzweite FC Gunzenhausen lan­dete einen souveränen 4:0-Sieg gegen die SG Geilsheim und zeigte Konstanz.

Hielt den Kasten sauber: Oberhochstatts Keeper Michael Rosenwirth meisterte in Ellingen alle brenzligen Situationen und sicherte so den SSV-Sieg. Foto: Klaus Katheder



Außerdem punktete auch der Dritte SV Ochsenfeld gegen Dollnstein mit einem verdienten 3:1-Sieg. Während die SSVler wenigsten nach oben „schielen“ können, muss sich die TSG Ellingen nach der erlittenen Heimniederlage im hinteren Mittelfeld einreihen.

Dort ist auch die Eintracht Kattenhochstatt ansässig. Durch den 3:1-Auswärtserfolg bei der DJK Gnotzheim überholten die Kattenhochstatter aber Nachbar SV Alesheim in der Tabelle. Der wiederum lies sich zum Kirchweihheimspiel von der DJK Raitenbuch nach einer indiskutablen Leis­tung in die Kirchweihmaß „spu­cken“. Während die Raitenbucher durch den überraschenden 6:1-Coup beim SVA Platz sechs eroberten, fiel die Schwarz-Truppe auf Rang elf zurück.

SV Alesheim – DJK Raitenbuch 1:6

Knüppeldick kam es für den SV Alesheim im Kichweihspiel gegen die DJK Raitenbuch. Bis auf die erste Viertelstunde, in der die Gastgeber klar dominierten und durch Andre Dümmler auch verdient in Führung gingen, gab es im ersten Spielabschnitt nur noch wenige Gelegenheiten. Zwar wäre in der 20. Minute bei drei Schussversuchen das 2:0 möglich gewesen, doch während Alesheim nichts Zählbares zustandebrachte, egalisierten die DJKler im Gegenzug durch Frühauf zum 1:1.

Nach dem Wechsel brachen bei den Einheimischen alles Dämme. Frühauf brachte Raitenbuch mit 2:1 in Führung, Jonas Schraufstetter erhöhte auf 3:1 und nach einer Ecke war die erneut indis­ponierte SVA-Elf einmal mehr nicht im Bild und kassierte durch Jonas Schraufstetter gar einen 1:4-Rück­stand. In der Schlussphase lief Raitenbuchs Niklas Schraufstetter gleich zweimal alleine auf SVA-Keeper Martin Stützer zu: Er erzielte das 5:1, machte dann mit 6:1 das halbe Dutzend voll und verabreichte der Elf von Trainer Jürgen Schwarz einen bitteren Geschmack zur Kirchweih.

SV Alesheim: Stützer, Andreas Herzog, Gramlich, Dominik Baumgärtner, Marc Baumgärtner, Schwenk, Renner, Dümmler, Hoyer, Lechner, Pfann (eingewechselt: Hegner, Patrick Katheder, Lyrhammer).

DJK Raitenbuch: Nimmrichter, Tobias Kammerbauer, Maximilian Graf, Niklas Kammerbauer, Anton Graf, Maximilian Schmidt, Meyer, Frühauf, Fabian Schmidt, Jonas Schraufstetter, Leon Schraufstetter (eingewechselt: Beck, Gerner, Pfaller).

TSG Ellingen – Oberhochstatt 0:1

Der SSV erwischte einen optimalen Start und ging früh in Führung. Nach einem Ballverlust der TSG schaltete SSV-Stürmer Andreas Auernhammer am schnellsten und überwand Keeper Marcel Hirschmann mit einem Heber aus etwa 30 Metern. Die Ellinger wirkten ideenlos und brachten offensiv wenig nennenswerte Aktionen zusammen. Auf SSV-Seite verpasste Andreas Auernhammer per Kopf nach Flanke von Fabian Danzer eine höhere Führung (30.).

Nach dem Seitenwechsel hatte der SSV die Ellinger weitgehend unter Kontrolle. Vor allem weil Dominik Wiedemann und Tillmann Schäfer mit TSG-Torjäger Sven Späth und Spielmacher Fazli Bajramaj die beiden gefährlichsten Offensivkräfte fast komplett ausschalteten. SSV-Keeper Michael Rosenwirth musste nur einmal sein ganzes Können beweisen und ein 30-Meter-Geschoss von Sven Späth entschärfen (60.). Der SSV verpasste mehrmals die Entscheidung, als Konter nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten: Kapitän Stefan Auernhammer scheiterte zweimal an Hirschmann und der eingewechselte Youngster Simon Kriegl traf mit seinem wuchtigen Schuss aus 20 Metern nur das Lattenkreuz (88.).

TSG Ellingen: Hirschmann, Ehard, Schütz, Aga, Morgott, Virduzzo, Auernhammer, Löffler, Prohaska, Fazli Bajramaj, Späth (eingewechselt: Kagerer, Görken).

SSV Oberhochstatt: Rosenwirth, Harbatschek, Wiedemann, Lehner, Mühlöder, Schäfer, Danzer, Walcher, Stefan Auernhammer, Ellinger, Andreas Auernhammer (eingewechselt: Kriegl, Münzner).

Gnotzheim – Kattenhochstatt 1:3

Einen wichtigen „Dreier“ holte die Eintracht Kattenhochstatt beim Schlusslicht in Gnotzheim. Die Partie begann mit einem Paukenschlag, denn bereits in der ersten Minute hatten die DJKler Glück, als eine verunglückte Abwehraktion nur am Innenpfosten landete. Danach schien die DJK aufgewacht, denn sie begann druckvoll nach vorne zu spielen. Lediglich vor und im Strafraum fehlte es an Präzision – was aber auch an der gut agierenden Eintracht-Defensive lag.

Überraschend war die Eintracht-Führung nach etwas mehr als einer halben Stunde: Patrick Roth zog von der Außenbahn nach innen und traf mit der Hilfe des Innenpfostens zum 0:1. Durch die Führung kam die Eintracht nun besser ins Spiel und übernahm fortan das Kommando. Philipp Al­lerts­eder köpfte freistehend das 0:2. Nach dem Wechsel legte Gnotzheim einen Blitzstart hin: die Eintracht brachte nach einer Ecke den Ball nicht weg und Gnotzheim verkürzte auf 1:2. Die zu erwartende Offensive blieb aber weitgehend aus. Dagegen erspielte sich die Eintracht mehrere Chancen – eine davon verwertete Kevin Dittrich eine Viertelstunde vor Schluss zum 3:1. Nach schöner Vorarbeit von Stefan Kraft traf er ins lange Eck.

Eintracht Kattenhochstatt: Hegner, Felix Thalhauser, Marco Thalhauser, Allertseder, Loy, Roth, Scherer, Eckert, Mina, Kraft,

Rei­chart (eingewechselt: Dittrich, Hüttinger)



Klaus Katheder