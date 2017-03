Stadt Weißenburg lässt weiter blitzen

Verkehrsüberwachung wird fortgesetzt - vor 38 Minuten

WEISSENBURG - Die Geschwindigkeitskontrollen und die Parkplatzüberwachung in Weißenburg durch die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft (NWS) soll fort­gesetzt werden. Zumindest sieht dies eine Mehrheit im Hauptausschuss des Stadtrats so.

Alle sechs Minuten fährt einer zu schnell: An der Schanzmauer gilt, wie in der gesamten Weißenburger Altstadt, Tempo 30. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag dort bei 49 km/h. Insgesamt wurden bei acht Messungen in dieser Straße fast 170 zu schnelle Fahrzeuge festgestellt. © Robert Renner



Alle sechs Minuten fährt einer zu schnell: An der Schanzmauer gilt, wie in der gesamten Weißenburger Altstadt, Tempo 30. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag dort bei 49 km/h. Insgesamt wurden bei acht Messungen in dieser Straße fast 170 zu schnelle Fahrzeuge festgestellt. Foto: Robert Renner



Der Stadtrat selbst muss in seiner Sitzung am 30. März die endgültige Entscheidung darüber treffen, ob die kommunale Verkehrsüberwachung in dieser Form fortgeführt wird. Mit acht zu fünf Stimmen ist das Ergebnis für die Fortführung der Tempokontrollen im vorberatenden Ausschuss relativ knapp ausgefallen. Eine deutliche Mehrheit fand sich hingegen für die weitere Parkplatzüberwachung. Vor der Abstimmung hatte Raimund Ste­ckermeier, Leiter des Fachbereichs Verkehrssicherheit bei der NWS, über die Ergebnisse der bisherigen Überwachung informiert.

Der Vortrag fand, weil es dabei un­ter anderem um Personalangelegenheiten ging, im nicht öffentlichen Teil der Sitzung statt. Hernach, im öffentlichen Teil, meinte Oberbürgermeister Jürgen Schröppel, durch die Maß­nahmen sei eine „Steigerung der Disziplin“ bei den Verkehrsteilnehmern festzustellen.

Über 1 200 Verwarnungen

Die intensivere Parkraumüberwachung habe auf jeden Fall zu Verbesserungen geführt. Es sei auch ein Plus bei den Parkeinnahmen festzustellen. Dies rühre nur zu einem geringen Teil aus den höheren Gebühren (wir berichteten), sondern vor allem aus dem höheren Überwachungsdruck. Die Parkplätze würden außerdem wieder regelmäßiger geräumt. Somit finde man wieder leichter einen Stellplatz, und die Nutzungsfrequenz sei gestiegen.

Bei der Parkraumüberwachung wurden im vergangenen Jahr 8 185 Verwarnungen ausgesprochen, 141 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Die häufigsten Tatbestände waren Parken ohne Parkschein (42,1 Prozent), Parken im eingeschränkten Halteverbot (17,3 Prozent) und Parkzeitüberschreitung (14,7 Prozent).

Die Befürchtung, dass sich die Geschwindigkeitskontrollen zu einem Draufzahlgeschäft für die Stadt entwickeln könnten, habe sich nicht bestätigt, stellte der OB fest. Gleichwohl habe man aber auch „keine sprudeln­de Einnahmequelle“ erschlossen. Genaue Zahlen nannte das Stadtoberhaupt hier nicht. Die verstärkte Überwachung des fließenden Verkehrs dürfte also ein kleines Plus in die Stadtkasse spülen.

Steckermeier zufolge fand und findet die Geschwindigkeitsüberwachung an 71 mit der Polizei festgelegten Messstellen statt, 14 davon in Ortsteilen. Schwerpunkte liegen bei den 20- oder 30-km/h-Zonen sowie an möglichen Gefahrenpunkten, wie Kindergärten, Schulen, Sozialeinrichtungen, Spiel- und Sportplätzen, Bushaltestellen sowie Ein- und Ausfallstraßen. Unberührt davon kontrolliert auch die Polizei weiterhin.

Von Mitte Juli 2016 bis Ende Januar 2017 gab es 111 Messungen, aus denen 1 264 Verwarnungen folgten. 140-mal wurden Bußgelder verhängt. In sechs Fällen wurde ein einmonatiges Fahrverbot erteilt und einmal sogar ein dreimonatiges. Der weit überwiegende Teil der Fahrzeuge, nämlich über 81 Prozent, trug ein WUG-Kennzeichen.

Steckermeier stellte exemplarisch acht Messstellen vor. Im Schmalwieser Weg (30 km/h maximal) ist die Quote der Geschwindigkeitsüberschreitungen von anfänglich 65 auf 22 Prozent gesunken. An der Schanzmauer, wo auch Tempo 30 gilt, wird immer noch alle sechs Minuten ein zu schneller Fahrer festgestellt. Und in der Geheimrat-Dr.-Doerfler-Straße fährt so­gar alle viereinhalb Minuten ein Verkehrsteilnehmer über dem 30er-Limit. Für Steckermeier steht hier fest: „Der Überwachungsdruck muss erhöht werden.“

An der Schafscheuer (Tempo 30) sind Überschreitungen nur montags bis freitags auffällig. In der Nieder­hofener Straße – dort sind 50 km/h zulässig – hat sich bereits bei der zweiten Messung eine deutliche Reduzierung sowohl der Geschwindigkeiten als auch der Anzahl der Verstöße er­geben. In der Alesheimer Straße in Weimersheim ist der Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen August und November 2016 von 7,2 auf 1,7 Prozent gefallen. In der Ortschaft Wülzburg, wo nur maximal 20 km/h gefahren werden dürfen, sind die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten erheblich gesunken.

An der Abfahrt Jahnstraße auf der Bundesstraße 2 zeigen allerdings aktuelle Messungen, dass viele Fahrer dort Tempo 70 ignorieren, das auf dringende Empfehlung der Polizei im vergangenen Juli angeordnet wurde.

Während OB Schröppel (SPD) für eine Fortführung der Park- und Geschwindigkeitsüberwachung plädier­te, kam Gegenwind aus seiner Fraktion vor allem gegen die Geschwindigkeitskontrollen. Inge Pfitzinger-Miedel hätte gerne Erfahrungswerte über ein komplettes Jahr gesammelt. Und Gerhard Naß vermisst ein begleitendes Gesamtkonzept zur Verkehrserziehung. Dies hatte er schon bei der Einführung der Kontrollen gefordert.

Sein Parteifreund Wolfgang Näpfel lehnt die Blitzer der NWS ebenso wie Heinz Gruber von den Freien Wählern und der Parteilose Alexander Kohler aus grundsätzlichen Überlegungen ab. Damit würden hoheitliche Aufgaben privatisiert, kritisierten sie.

„Keine weitere Reglementierung“

Dagegen hält Harald Dösel (SPD) weitere Tempokontrollen für sinnvoll. Diese seien zwar Aufgabe der Polizei, würden von dieser aber nicht im notwendigen Maße vorgenommen. Klaus Drotziger (CSU) erinnerte daran, dass die Überwachungen keine Idee des Stadtrats war, sondern dass „viele Bürger mit Beschwerden auf die Stadtverwaltung zugekommen“ wa­ren, weil sich zu viele Verkehrsteilnehmer nicht an die Regeln gehalten hatten. Der Fraktionschef: „Und die Zahlen zeigen, dass wir den Bürgerwünschen weiter nachkommen sollten.“

Maximilian Hetzner (Bündnis 90/Die Grünen) wies die Kritik zurück, die Stadt sorge für eine weitere Reglementierung der Bürger. „Wir überwachen doch nur schon bestehende Regeln. Das ist legitim“, meinte er und fragte die Gegner der Fortsetzung: „Wollt Ihr wirklich, dass wir das Signal setzen, ab morgen wird nicht mehr geblitzt? Ihr könnt jetzt wieder Gas geben.“

Robert Renner