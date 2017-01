Alle Jahre wieder: Der Hueber-Silvesterlauf von Arriba Göppersdorf bildet in Pleinfeld jedes Jahr den Abschluss der Saison und des Läufer-Cups im südlichen Mittelfranken. Quer durch die Wettbewerbe waren über 300 Teilnehmer am Start und erlebten an einem kalten aber sonnigen Wintertag eine familiäre Veranstaltung. Diesmal war es die neunte Auflage, an Silvester 2017 folgt das zehnjährige Jubiläum.