Stadtwerke Weißenburg hatten sehr gutes Geschäftsjahr

WEISSENBURG - Die Stadtwerke Weißenburg haben 2015 ein sehr gutes Jahresergebnis erzielt. Dadurch war es möglich, 150 000 Euro an die Stadt als einziger Gesellschafterin auszuschütten. Dies geht aus dem jüngsten Beteiligungsbericht hervor, der nun dem Stadtrat vorgelegt wurde.

Können auf eine gutes Geschäftsjahr zurückblicken: Die Stadtwerke Weißenburg haben 2015 einen Überschuss von rund 1,18 Millionen Euro erwirtschaften können, wie jetzt im jüngsten Stadtrat berichtet wurde. © Limes Luftbild



Die Gemeindeordnung verlangt, dass die Stadt jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen abgibt, von denen ihr mindestens ein Zwanzigstel gehört. 2012 kam mit der Technologie- und Studienzentrum Weißenburg (TSZ) GmbH eine Firma hinzu. Größtes und wichtigstes Unternehmen in der Aufstellung sind die Stadtwerke, die zu 100 Prozent der Stadt gehören. Diskussion gab es im Stadtrat darüber keine. Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor.

Die Stadtwerke haben 2015 einen Überschuss von knapp 1,18 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Jahr zuvor lag der Gewinn bei 563 000 Euro. Die Verdoppelung „resultiert ausschließlich aus dem Betriebszweig Bäderbetrieb“, heißt es im Beteiligungsbericht. Mit einem Fehlbetrag von 866 000 Euro sei der Verlust aus dem Vorjahr, als ein Minus von fast 1,7 Millionen Euro in diesem Bereich zu verkraften war, nahezu halbiert worden. Dies lag dem Bericht zufolge an geringeren Unterhaltsaufwendungen und an Mehreinnahmen bei den Eintrittsgeldern.

2014 war eine aufwendige Sanierung des undichten Beckenkopfs am Schwimmerbecken in der Mogetissa-Therme zu schultern. Alleine diese hatte mit Kosten von rund 500 000 Euro zu Buche geschlagen.

Die Ergebnisse in den Betriebszweigen Strom, Gas und Wasser haben sich 2015 unterschiedlich gut entwickelt. „Einer Verbesserung im wichtigen Bereich Strom mit rund 820 000 Euro stehen Verschlechterungen in den Bereichen Gas (rund 600 000 Euro) und Wasser (rund 450 000 Euro) gegen-über“, erläutert der Bericht. Die Rück­gänge resultierten großteils aus höheren Unterhaltskosten in den Gas- und Wassernetzen.

Es zeigt sich aber, dass die Stadtwerke in ihrem originären Geschäftsfeld gut aufgestellt sind. Bessere Jahresergebnisse werden nur durch die defizitären Bäderbetriebe verhindert.

Die Stadtwerke versorgen das Weißenburger Stadtgebiet sowie Dettenheim, Emetzheim, Hagenbuch, Hattenhof und die Wülzburg sowie das Schotter- und Steinwerk mit Strom. Seit 2010 erfolgt der gesamte Fremdbezug über die Kooperationsgesellschaft fränkischer Elektrizitätswerke.

Zu einem geringen Teil wird Strom aus eigenen und fremden Blockheizkraftwerken erzeugt. Der von Windrädern und Fotovoltaikanlagen erzeugte Strom wird an den Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO verkauft. Nach Angaben von Oberbürgermeister Jürgen Schröppel „spielen die Windräder die Kredite ein und erbringen sogar einen Gewinn von 150 000 Euro“.

Erdgas beziehen die Stadtwerke seit 2008 ausschließlich über die Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungsunternehmen, zu deren Gesellschaftern die Stadtwerke Weißenburg zählen. Wasser wird für das Stadtgebiet zu 70 Prozent aus acht eigenen Tiefbrunnen gewonnen. Der Ortsteil Suffersheim hat eine getrennte Versorgungsanlage. Das restliche Wasser wird vom Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum gekauft. Einzelne Ortsteile werden von anderen Zweckverbänden mitversorgt.

Die Stadtwerke unterhalten neben dem Hallen- und dem Freibad auch einen drei Buslinien umfassenen Verkehrsbetrieb für die Stadtbusse, bei dem mit der Firma Rombs kooperiert wird. Ein eigener Betriebszweig der Stadtwerke kümmert sich außerdem seit 1999 um verschiedene Dienstleis­tungen. Dazu zählen die Straßenbeleuchtung, der Unterhalt von Feuer­löscheinrichtungen (Hydranten) und „die Vermarktung der Waldprodukte aus dem städtischen Forst“, was der Umsatzschwerpunkt ist, heißt es im Beteiligungsbericht.

Bankdarlehen hatten die Stadtwerke Ende 2015 in Höhe von 9,2 Millionen Euro stehen. Weitere Kredite wurden nicht aufgenommen. Die 150 000 Euro, die die Stadt aus dem Jahresergebnis 2015 erhielt, wurden aufgrund „der sehr guten Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage sowie Bilanzstruktur“ ausgeschüttet, ist dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Über die Stadtwerke ist die Stadt auch an der Kooperationsgesellschaft fränkischer Elektrizitätswerke (kfe) mit Sitz in Eichstätt beteiligt. Sie erzielte 2015 einen Gewinn von circa 235 000 Euro. Ihre wirtschaftliche Lage wird als gut beurteilt. Gleiches gilt für die Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungsunternehmen (KfG), an der die Stadtwerke 10,4 Prozent halten. Sie hat 2015 ein Plus von über 470 000 Euro erwirtschaftet.

Noch defizitär arbeitete 2015 die Technologie- und Studienzentrum (TSZ) Weißenburg GmbH. Ihr Jahresergebnis von knapp 440 000 Euro trägt ein Minuszeichen. „Die entstehenden Betriebsdefizite werden jeweils zur Hälfte von den Gesellschaftern getragen“, erläutert der Beteiligungsbericht. Gesellschafter sind die Stadt und der Landkreis. Hier gilt es nach Auffassung von OB Schröppel, „auf eine dauerhaft gute Auslastung des Kunststoffcampus hinzuarbeiten, da­mit sich die TSZ GmbH nach einer gewissen Anlaufphase selbst tragen kann“.

