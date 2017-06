Staffelsieg und gute Platzierungen beim Rothsee-Triathlon

Team Arndt auf Platz eins, Oliver Wechsler bester Landkreisstarter

WEISSENBURG - Beim diesjährigen Rothsee-Triathlon haben die Teilnehmer aus Weißenburg und Umgebung hervorragend abgeschnitten. Dem Team Arndt glückte die Titel­verteidigung im Staffelrennen, Oliver Wechsler (Geh-Punkt) war auf Rang 45 schnellster Einzel-Starter aus dem Landkreis und Max Schwarz (RC Germania) ließ bei seinem Debüt gleich mit dem ebenfalls starken 46. Platz aufhorchen.

© Arndt



Foto: Arndt



Der Rothseetriathlon ist mit mehr als 1000 Einzelstartern eine der größten und populärsten Triathlon-Wettbewerbe über die olympische Distanz in Deutschland. Die Traditionsveranstaltung ging heuer in die 29. Auflage und bot neben dem Triathlon in der Einzeldisziplin auch den Staffelwettbewerb an. Mehr als 160 Teams gingen dabei an den Start. Zu absolvieren war die olympische Triathlon-Distanz mit 1,5 Kilometer Schwimmen, 41 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen.

Der Schwimmer Paul Wranik (Roth), der Radfahrer Johannes Nehls (Pleinfeld) und der Läufer Lukas Sörgel (Weißenburg) bildeten die Staffel für das Team Arndt in der Kategorie Herren. Beim Schwimmstart gab es auch dieses Jahr wieder aufgrund der hohen Wassertemperatur von über

24 Grad Neoprenanzug-Verbot. Das Rother Talent Paul Wranik konnte sich bereits nach wenigen Metern einen sehr guten Platz im vorderen Schwimmfeld sichern und kam mit einer schnellen Zeit von knapp 23 Minuten wieder zurück ans Ufer.

Dort übergab er den Transponder an den Pleinfelder Radfahrer Johannes Nehls, welcher mit ein paar Minuten Rückstand auf die 41 Kilometer lange Radstrecke startete. Auf der Strecke konnte Nehls Zeit und Plätze gut machen. Für den Rad-Part benötigte er 1:01 Stunden. In der Wechselzone angekommen wartete bereits der Weißenburger Ultraläufer Lukas Sörgel und startete auf die abschließende Zehn-Kilometer-Strecke, welche in zwei Runden zu absolvieren war. Diese lief er souverän in einer Zeit von 35:05 Minuten.

Somit gewann das Team Arndt nach 2:01:47 Stunden mit drei Minuten Vorsprung die Herrenwertung und verteidigte seinen ersten Platz aus dem Jahr 2016. Die Staffel „Breit gebaut, braun gebrannt“ belegte in 2:05:10 Stunden den zweiten Rang, vor den Drittplatzierten Heideck-Racing (2:07:54). Nehls und Wranik starten zusammen mit Bernd Meyer auch heuer wieder beim Challenge Roth in der Staffelwertung für das Team Arndt. Das Highlight der Triathlon-Saison findet am Sonntag, 9. Juli, statt. Der Weißenburger Triathlet Bernd Meyer war am Rothsee im Einzelwettbewerb erfolgreich dabei und absolvierte diesen in einer Zeit von 2:25:18 Stunden mit dem 143. Gesamtrang und Platz 25 in seiner Altersklasse M20.

Topzeiten von Wechsler und Schwarz

Auch sonst waren in der Einzelwertung die Starter aus dem Weißenburger Raum gut im Rennen. Als schnells­ter Landkreis-Teilnehmer kam Oliver Wechsler vom Geh-Punkt Weißenburg mit einer Gesamtzeit von 2:14:13 Stunden ins Ziel. Dies bedeutete Platz 45 im Gesamteinlauf und in seiner Altersklasse (AK) den siebten Rang.

Sehr erfreulich war auch das Abschneiden des Nachwuchstriathleten Max Schwarz vom RC Germania Weißenburg, der als Triathlonneuling (Jahrgang 1995) mit einen hervorragenden 46. Gesamtplatz (Zwölfer seiner Altersklasse) in 2:14:21 Stunden nur wenige Sekunden nach Olli Wechlser ins Ziel kam und mit seinem Ergebnis aufhorchen ließ. Als Radfahrer glänzte er vor allem in dieser Disziplin mit einer starken Zeit von 1:06 für die 42 Kilometer und zeigt sich für den Challenge sehr gut vorbereitet.

Unter den Top 100 landete mit Phillip Helfenberger ein weiterer heimischer Ausdauersportler. In 2:20:22 Stunden finishte er auf Rang 83 (18. in seiner Altersklasse).

Vom Geh-Punkt Weißenburg kam in dem sehr starken Teilnehmerfeld Stefan Wechsler auf Gesamtplatz 152 an. Er belegte zudem in seiner AK den 22. Rang (2:26 Stunden). Dann überquerte Tobias Köbler (ebenfalls Geh-Punkt) in einer Zeit von 2:39 die Ziellinie. Dies bedeutete für ihn Platz 68 in seiner Altersklasse. Für Vereinskamerad Christoph Heckelmüller blieb die Uhr bei 2:45 Stunden stehen und er kam in seiner Altersklasse auf Rang 67.

Tags zuvor waren bereits die Geh-Punkt-Schüler im Einsatz gewesen. Hier ging als erstes Jule Wechsler an den Start. Sie belegte bei den Schülerinnen D den zweiten Platz und wurde somit Mittelfränkische Vizemeisterin. Sie benötigte für die 50 Meter Schwimmen, 1,5 Kilometer Radfahren und 200 Meter Laufen eine Gesamtzeit von 9:20 Minuten. Danach ging ihr Bruder Lukas bei den Schülern B an den Start. Er hatte Pech und stürzte beim Radfahren, sodass er das Rennen nicht beenden konnte. Bei den Schülern A (400 Meter, 6,5 km und 2,5 km) ging dann Ben Wechsler an den Start. Nach dem Schwimmen stark aufholend belegte er am Ende in einer Zeit von 36:21 noch den hervorragenden Gesamtplatz acht und in seiner Altersklasse Rang fünf.

Uwe Mühling