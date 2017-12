Start beim Hallencup der Herren

Die TSG Solnhofen und die TSG Pappenheim sind bei der Vorrunde in Gunzenhausen dabei - vor 42 Minuten

WEISSENBURG - Im Hallenfußball fällt an diesem Wochenende der Startschuss für die Kreismeisterschaft der Herren. Beim VGN-Lotto-Hallencup werden dabei in Gunzenhausen, Hilpoltstein und Wendelstein die ersten sechs Vorrundengruppen ausgespielt.

Zum Auftakt dabei: Die TSG Solnhofen konnte vergangene Saison den Einzug in die Kreisendrunde bejubeln. Ob es auch heuer wieder so gut für den Kreisligisten läuft? Foto: Bastian Mühling



Beim Turnier in Gunzenhausen (Turnhalle Simon-Marius-Gymnasium) sind am Sonntag, 17. Dezember, auch die beiden TSG-Vereine aus Solnhofen und Pappenheim am Start. Solnhofen spielt ab 13 Uhr in der laufenden Gruppe 5 und trifft auf den SV Cronheim, die DJK Obererlbach, den TSV Spalt und den SV Großweingarten. Ab 16 Uhr ist dann Pappenheim dran und hat es in der Gruppe 6 mit dem TSV Heideck, dem FC Gunzenhausen, der DJK Abenberg und dem TSV Georgensgmünd zu tun.

Die weiteren Vorrundenturniere werden am 23. und 30. Dezember durchgeführt. Die Sieger der zwölf Gruppen sowie die acht besten Gruppenzweiten ziehen in die Zwischenrunden vom 5. bis 7. Januar ein. Die höherklassigen Teams ab der Bezirksliga sind hierfür bereits gesetzt. Eine der Zwischenrunden wird auch in der Weißenburger Landkreishalle ausgespielt (Sonntag, 7. Januar, ab 14 Uhr). Hier wird auch der Titelverteidiger TSV 1860 Weißenburg dabei sein.

Acht Teams schaffen letztlich den Sprung in die Endrunde, die in dieser Saison am Samstag, 13. Januar, ab 14 Uhr in der Stadthalle in Hilpoltstein ausgetragen wird.

Uwe Mühling