Startschuss fürs Fränkische Krimifestival

Fränkisches Amtsgericht machte den Auftakt - vor 52 Minuten

WEISSENBURG - Normalerweise sind die Aufführungen des „Fränkischen Amtsgerichts“ ausverkauft – vor allem wenn es sich um eine spezielle Vorstellung handelt. Doch zum Auftakt des Fränkischen Krimifestivals im Wildbadsaal wollten kaum zwei Dutzend Zuschauer die Verhandlungen mit illustren Gästen wie Hercule Poirot verfolgen.

Illustre Gäste: Beim Amtsgericht-Spezial zum Krimifest-Auftakt waren auch Agatha Christies Meisterdetektiv Hercule Poirot (links Frank Pauler) und andere Romanfiguren anwesend – dafür aber weit weniger Zuschauer als erwartet. © Rainer Heubeck



Illustre Gäste: Beim Amtsgericht-Spezial zum Krimifest-Auftakt waren auch Agatha Christies Meisterdetektiv Hercule Poirot (links Frank Pauler) und andere Romanfiguren anwesend – dafür aber weit weniger Zuschauer als erwartet. Foto: Rainer Heubeck



„Wir erliegen dem guten Biergartenwetter“, so Klaus Häffner. Allerdings bleibt für das Krimifestival, das heute so richtig Fahrt aufnimmt, ein Hoffnungsschimmer: Das angekündigte Herbstwetter könnte dann doch noch für vollere Lesungen und Führungen sorgen.

Gegenüber dem Auftakt kann es eigentlich nur noch besser werden mit dem Besucherzuspruch – zumal auch noch hochkarätige Autoren des Krimigenres in Weißenburg erwartet werden: Friedrich Ani wird am Samstag um 18.00 Uhr im Wildbadsaal porträtiert, und am Sonntag wird um 11.30 Uhr ebenfalls im Wildbadsaal Andrea Maria Schenkel auf der Bühne sitzen. In beiden Fällen wird Dirk Kruse moderieren.

Am Freitag gibt es für Kinder (Klassen 2 bis 4) um 14.00 Uhr eine „Schatzsuche mit Tafiti“ und mit Christine Schmidt, die am Samstag um 10.00 und 14.00 Uhr sowie am Sonntag um 9.30 Uhr wiederholt wird. Heute Abend steht zudem eine Lesung aus Weißenburger Gerichtsakten (17.00 Uhr im Reichsstadtmuseum) und an drei mörderischen Orten (ab 19.00 Uhr im Botanik, in der Spitalkirche und der Stadtbibliothek).

Am Samstag geht es zu einer Leseinszenierung mit dem Titel „Nachbars Garten“ um 11.00 Uhr in das Reichsstadtmuseum. Am Nachmittag steht dann um 14.00 Uhr an den Römischen Thermen die Führung „Sacrilegium“ mit der Weißenburger Bühne und der Historikerin Dr. Ute Jäger an (Wiederholung am Sonntag um 14.00 Uhr). Ab 14.00 Uhr gibt es auch Frankenkrimis „druckfrisch und bluttriefend“ in der Schranne bei der Autorenlesung zu hören.

Am Abend um 20.00 Uhr kann man im Gotischen Rathaus „Kriminalgeschichten geschüttelt und gerührt“ erleben. Dazu gibt es kleine Köstlichkeiten von Anette Rabus und Cock­tails von Katja Mohrlok. Kulinarisch geht es am Samstag auch beim Krimidinner mit dem Luna-Ensemble und Stadelmann-Catering auf der Luna Bühne zu. Beginn des Krimidinners ist um 20.00 Uhr.

„Experten für Mord und Totschlag“ werden am Sonntag um 14.30 Uhr in der Schranne Kriminalromane ver­reißen oder empfehlen. Um 17.00 Uhr gibt es ein „Requiem für mehr als eine Leiche“ bei „Krimi und Jazz“. Mitwirken werden Autor Dirk Kruse, Rezitatorin Susanne Alt und Pianist Andreas Feith. Abgeschlossen wird das Krimifestival in Weißenburg dann unter dem Titel „Finsterer Wald und dunkle Seelen“. Wieder ist das Reichsstadtmuseum Ort für die Leseinszenierung, die auf Weißenburger Gerichtsakten basiert.

Karten gibt es zu den Vorstellungen beim Kulturamt der Stadt Weißenburg (Telefon 0 91 41 / 90 73 30). Für einige Veranstaltungen ist auch eine Voranmeldung erforderlich (Infos dazu un­ter www.fraenkisches-krimifestival.de).

Rainer Heubeck